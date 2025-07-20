Кабинет с видом на Овальный

Украинский президент Владимир Зеленский провел на прошедшей неделе масштабные перестановки в правительстве Украины. Премьер-министром стала вице-премьер Юлия Свириденко, которая с украинской стороны возглавляла переговоры по ресурсной сделке с США. Бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выдвинута на должность посла в Вашингтоне, где сменит Оксану Маркарову, известную своей близостью к прежней администрации. Эти и другие назначения свидетельствуют о попытке Киева перетасовать кадры так, чтобы американский президент Дональд Трамп, недавно скорректировавший свое отношение к конфликту на Украине, остался доволен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Фото: me.gov.ua Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Фото: me.gov.ua

Перестановки в правительстве Украины произошли в момент, когда в отношениях Киева и администрации президента США Дональда Трампа наметились перемены. Незадолго до смены чиновников в Киеве Дональд Трамп заявил о недовольстве президентом РФ Владимиром Путиным и выдвинул Москве ультиматум: в течение 50 дней обеспечить прекращение огня или столкнуться с новыми санкциями. Трамп пообещал также возобновить военную помощь Киеву — в основном на деньги европейских стран.

На таком фоне Владимир Зеленский и произвел перестановки, которые, вероятно, придутся по душе президенту Трампу.

Одним из ключевых в этом плане решений стала замена посла в США. Эту должность с февраля 2021 года занимала Оксана Маркарова. С возвращением в Белый дом Дональда Трампа кресло под ней зашаталось. В сентябре 2024 года — в разгар предвыборной кампании в США — глава украинский дипмиссии организовала для Владимира Зеленского посещение завода по производству снарядов в Пенсильвании. В окружении господина Трампа появление господина Зеленского в колеблющемся штате в сопровождении исключительно демократов сочли за игру на стороне политических конкурентов. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон тогда потребовал выдворить из страны госпожу Маркарову, по его словам, специально организовавшую мероприятие, на котором «не было ни одного республиканца».

Отличилась посол и во время встречи Трампа и Зеленского 28 февраля в Вашингтоне, когда два лидера при активном участии вице-президента США Джей Ди Вэнса сильно поругались. Когда Владимира Зеленского попросили покинуть Белый дом, госпожа Маркарова не совладала с эмоциями схватилась за голову. Этот жест попал в объективы телекамер.

После телефонного разговора президентов Украины и США 4 июля стало известно, что Владимир Зеленский пообещал коллеге вскоре уволить неугодную республиканской администрации дипломатку. Тут же поползли слухи, что место Оксаны Маркаровой займет Рустем Умеров, руководивший с сентября 2023 года Минобороны. В украинских СМИ господин Умеров до последнего момента фигурировал как наиболее вероятный кандидат. Однако неожиданно вместо министра обороны, отправленного в итоге в секретари Совета по национальной безопасности и обороне, Зеленский выдвинул на должность посла в Вашингтоне Ольгу Стефанишину, с июня 2020 года по сентябрь 2024 года работавшую вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

По версии близких к офису президента (ОП) Украины медиа, господина Умерова решили оставить в Киеве, поскольку он руководит переговорной группой с РФ.

С его же отъездом в США эту миссию пришлось бы передать кому-то другому. При этом осталось не раскрыто, почему в таком случае он вообще рассматривался на пост посла.

Другую версию представил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, заявивший, что кандидатуру Рустема Умерова просто забраковали в Вашингтоне. Чем Белому дому не приглянулся экс-министр обороны — до конца не ясно. То ли из-за его близости к главе ОП Андрею Ермаку, которого, по слухам, не очень жалуют в республиканской администрации, то ли из-за якобы имеющегося у него американского гражданства.

Объясняя свой выбор, Владимир Зеленский заявил, что подобное назначение Ольга Стефанишина заслужила «успешной работой» на пути евроинтеграции Украины. Кроме того, она участвовала в переговорах с США по заключению ресурсной сделки и созданию Украинско-американского инвестиционного фонда. Украинский лидер отметил: пока ее кандидатура проходит согласования с Вашингтоном, госпожа Стефанишина будет занимать должность спецпредставителя президента по вопросам развития сотрудничества с США.

Сама Ольга Стефанишина видит свою роль в «воплощении так называемой минеральной сделки» и «организации механизма закупки американского оружия». «Моя роль будет заключаться в том, чтобы этот проект успешно заработал»,— заявила она.

В ходе перестановок в украинском правительстве своего поста лишился Денис Шмыгаль, с марта 2020 года работавший премьер-министром и 17 июля назначенный министром обороны.

Слухи о его отставке ходили давно, а потому вряд ли понижение в должности старожила украинского кабинета министров кого-то удивило. Зато приход в кресло главы правительства Юлии Свириденко, с ноября 2021 года работавшей вице-премьером и по совместительству министром экономики, оказался довольно неожиданным и одновременно симптоматичным. Дело в том, что госпожа Свириденко была основным переговорщиком от Украины во время согласования параметров ресурсной сделки с США.

Получил повышение и другой участник переговоров с Вашингтоном, занимавший должность торгового представителя Украины, Тарас Качка — он пересел в кресло вице-премьера и вместо Ольги Стефанишиной теперь займется вопросами евроатлантической интеграции.

Как заключило агентство Bloomberg, Владимир Зеленский выдвинул на первый план тех людей, которые могут снискать «благосклонность Трампа». По данным издания, у госпожи Свириденко «хорошие отношения с министром финансов США Скоттом Бессентом», а госпожа Стефанишина «хорошо известна в Вашингтоне».

Антон Васильев