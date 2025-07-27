Владимир Зеленский рискует потерять все

Верховная рада Украины готовится рассмотреть новый закон об антикоррупционных органах. Он был внесен президентом Зеленским для восстановления их полномочий после массовых протестов против уже подписанного им закона, лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Запланированное на 31 июля голосование грозит стране новым расколом. Второй законопроект Владимира Зеленского рискует не набрать необходимое число голосов, учитывая, что группа депутатов партии власти «Слуга народа» выступает против возвращения полномочий НАБУ и САП, опасаясь расследований коррупции в высших эшелонах власти. Борьба в верхах сопровождается ростом протестных настроений в обществе, в связи с чем на Западе засомневались в целесообразности ставки на господина Зеленского как на лидера страны, противостоящей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестные настроения выплеснулись на улицы украинских городов в виде массовых акций, каких страна не видела за все время полномасштабного конфликта с Россией

Фото: Stringer / Reuters Протестные настроения выплеснулись на улицы украинских городов в виде массовых акций, каких страна не видела за все время полномасштабного конфликта с Россией

Фото: Stringer / Reuters

Решение срочно вернуть независимый статус Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуре президент Зеленский принял 24 июля, вскоре после того, как сам подписал принятый Верховной радой 22 июля скандальный законопроект о подчинении этих структур Генпрокуратуре Украины.

Отыгрывать ситуацию назад в пожарном порядке украинский лидер был вынужден после того, как принятый его партией «Слуга народа» законопроект неожиданно вызвал массовые протесты по всей стране, решительное неприятие оппозиции и возмущенную реакцию западных союзников Киева.

Совокупность этих факторов впервые за все годы правления господина Зеленского создали для него ситуацию идеального шторма. Осознав его возможные последствия, президент Украины срочно внес на рассмотрение Рады новый законопроект, восстанавливающий НАБУ и САП в их правах. «Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится... Для меня было очень важно, чтобы мы правильно услышали, отреагировали. Мы отреагировали»,— заявил журналистам Владимир Зеленский. «Антикоррупционные органы не будут подчиняться генеральному прокурору»,— заверил он.

Наступающая неделя станет во многом решающей в определении того, удастся ли Владимиру Зеленскому удержать ситуацию под контролем. «Заседание Верховной рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта "О внесении изменений в уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" состоится 31 июля 2025 года»,— заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Однако, как сообщает со ссылкой на свои источники в Киеве британская газета Financial Times, новый удар в спину в ходе предстоящего голосования президент Зеленский теперь может получить уже от собственной партии «Слуга народа».

Новый законопроект, восстанавливающий в правах НАБУ и САП, рискует не набрать необходимое число голосов, учитывая, что против него выступают около 70 депутатов от партии власти.

По информации Financial Times, они рассматривают возможность пойти даже на такой радикальный шаг, как сложение своих полномочий, чтобы не участвовать в голосовании. Многие «слуги» не хотят возвращения независимости антикоррупционных органов, опасаясь преследования со стороны НАБУ и САП.

Учитывая, что нормы принятого 22 июля и подписанного господином Зеленским закона, ограничившего полномочия НАБУ и САП, в любом случае будут действовать как минимум до 31 июля, оппоненты президента опасаются, что в ближайшие дни генпрокуратура может воспользоваться этим и изъять у НАБУ и САП интересующие их дела VIP-коррупционеров.

«Я очень советую власти сейчас даже не думать использовать это время, пока действуют нормы позорного закона, чтобы, злоупотребив полномочиями, забрать какое-то дело по VIP-коррупционеру из НАБУ/САП. Мы все это время будем очень тщательно за этим следить. Уберите за собой, исправьте ошибку и не усугубляйте ситуацию. И так вред нанесли»,— написал в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в деловых кругах, попавшие в опалу НАБУ и САП могли прослушивать разговоры Владимира Зеленского с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что «кошелек» Владимира Зеленского Тимур Миндич сбежал за границу. По данным издания «Бигус», значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Владимира Зеленского, включая Тимура Миндича.

«Сотрудникам НАБУ и САП удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где пять лет назад состоялось празднование дня рождения Зеленского. Собеседники убеждают, что на записях может быть и сам Зеленский»,— отмечается в публикации. По данным собеседника издания, расследование дела Тимура Миндича могло стать причиной гонений на НАБУ. Напомним, что 21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП.

Как сообщает «Украинская правда», в середине июля сотрудники НАБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ провели в пригороде Мюнхена обыски у проживающего там Ростислава Шурмы — бывшего заместителя главы офиса президента Зеленского Андрея Ермака. По словам источника издания, привлечение «недосягаемых для офиса Зеленского» правоохранительных органов ФРГ «стало одной из последних капель» для украинского президента, который вскоре после этого обвинил НАБУ и САП в неэффективности и подписал закон о существенном ограничении независимости этих структур.

На фоне все новых всплывающих подробностей, связанных с коррупцией в высших эшелонах украинской власти, включая ближайшее окружение президента Зеленского, его критика в ведущих западных СМИ впервые с начала СВО перестала быть табуированной темой (см. “Ъ” от 23 июля).

Помимо коррупции, в адрес команды господина Зеленского все громче звучат обвинения в неэффективном управлении. «Катастрофическая ошибка Владимира Зеленского с законом об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств связана с сужением круга его близких советников, не способных предоставлять ему политическую аналитику и выполнять свои функции»,— отмечает газета The Telegraph. Ссылаясь на источники в Конгрессе США, издание отмечает, что действия Владимира Зеленского могут свести на нет многомесячную работу тех американских законодателей, которые продвигали антироссийскую повестку и призывали президента Трампа занять более мягкую позицию в отношении Украины.

Обострившаяся борьба в украинских верхах и десакрализация образа господина Зеленского, которого западные СМИ ранее называли «современным Черчиллем», привели к росту протестных настроений в обществе, которые на прошедшей неделе выплеснулись на улицы украинских городов в виде массовых акций, каких страна не видела за все время полномасштабного конфликта с Россией.

Сергей Строкань