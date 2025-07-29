«Евраз» потянулся за бумагой

Горно-металлургический холдинг «Евраз» готовится завершить переезд в российскую юрисдикцию. Компания объединит активы в ПАО, которое в первой половине 2026 года должно начать листинг на Московской бирже (MOEX: MOEX). Аналитики допускают улучшение конъюнктуры в будущем году, но не исключают и перенос размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнетагильский металлургический комбинат

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Нижнетагильский металлургический комбинат

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Евраз» создаст ПАО в Нижнем Тагиле, которое объединит металлургические комбинаты, горнорудные и прочие российские активы группы, сообщил холдинг. В ПАО «Евраз» войдут два филиала: Нижнетагильский металлургический комбинат (НМТК) и Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК, также включает «Евразруду»).

Группа ПАО «Евраз» объединит около 60 компаний, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ ПАО. Предполагается, что торги акциями ПАО «Евраз» на Московской бирже начнутся в первой половине 2026 года.

Сталеплавильные мощности «Евраза» — 12,1 млн тонн, мощности по добыче железной руды — 69 млн тонн, ванадия — 8 млн тонн с планом увеличения на 12 млн тонн в этом году. Выручка за 2024 год снизилась на 7%, до $7,19 млрд, в связи со снижением продаж стальных полуфабрикатов и цен на сталь, EBITDA сократилась на 34%, до $1,41 млрд.

«Евраз» объявил о создании новой головной структуры в России, после того как Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права британской Evraz plc в АО «Евраз НТМК» (см. “Ъ” от 23 июля). На конец 2021 года 28,64% Evraz plc, согласно отчетности, контролировал Роман Абрамович, 19,32% — Александр Абрамов, 9,65% — Александр Фролов. После введения Великобританией санкций против Evraz plc и ряда основных акционеров листинг компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) был приостановлен, возможность выплаты дивидендов ограничена, управление осложнилось, отмечала Evraz plc.

Как поясняли “Ъ” юристы, после решения суда акции отойдут «Евраз НТМК» и будут распределены пропорционально их косвенному владению, а затем может быть создано ПАО для выхода на биржу.

Выделение активов в новую российскую публичную компанию после приостановки прав Evraz plc — стратегический шаг по возвращению ключевого бизнеса компании в Россию, констатирует основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов. По его словам, это обособит предприятия от международной санкционной инфраструктуры. «Евраз» также включает североамериканский дивизион, который планирует продать компании Atlas во второй половине 2025 года (см. “Ъ” от 30 июня).

В «Евразе» отметили, что создание компании обеспечит экономическую устойчивость предприятий и эффективность корпоративного управления и в том числе позволит реализовать новые инвестиционные проекты. Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев считает, что объединение НМТК и ЗСМК также позволит оптимизировать затраты: сократятся дублирующие функции, улучшатся процессы логистики и закупок.

Собеседники “Ъ” среди инвестиционных аналитиков говорят, что российские фонды и частные инвесторы, заинтересованные в металлургическом секторе, могут рассматривать инвестиции в «Евраз» как альтернативу НЛМК.

По их мнению, для стратегических инвесторов это будет менее привлекательно, поскольку долговая нагрузка у компании довольно высокая. На конец 2024 года чистый долг «Евраза» составлял $1,68 млрд. «Евразу» же выход на биржу упростит доступ к капиталу и будет полезен для управления долговой нагрузкой, указывает Олег Абелев.

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин говорит, что технически размещение в первой половине 2026 года возможно и конъюнктура может оказаться вполне привлекательной. Ключевая ставка может быть уже ниже 15%, приток средств из фондов ликвидности денежного рынка в акции может обеспечить рост фондового рынка, на мировом рынке стали конъюнктура также способна пойти «на поправку», перечисляет он.

Но пока ситуация на рынке стали остается сложной. По данным корпорации «Чермет», производство стали в РФ по итогам первой половины 2025 года снизилось на 5,3% год к году, до 34,7 млн тонн. «Северсталь» оценивает снижение потребления по итогам первого полугодия в 14–15%, а во втором ожидает падения спроса на 10–12%. По прогнозам компании, восстановление потребления станет возможным при ключевой ставке на уровне 12% в срок от полугода до года. При сохранении неблагоприятной конъюнктуры размещение «Евраза» может быть и перенесено, допускает Олег Абелев.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев