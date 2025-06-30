«Евраз» закрыл североамериканский счет

«Евразу» потребуется дополнительное разрешение на получение средств от продажи североамериканского дивизиона компании Atlas, а итоговая стоимость сделки может оказаться ниже объявленной суммы в $500 млн. Если доступ к средствам компания получит, то, вероятнее всего, направит их на снижение долговой нагрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Активы «Евраза» в США и Канаде могут быть проданы с дисконтом к суммам, определенным лицензией на продажу, а для доступа к средствам потребуется дополнительное разрешение, считают опрошенные “Ъ” юристы.

Горно-металлургический холдинг «Евраз» договорился о продаже североамериканского дивизиона компании Atlas за $500 млн в конце прошлой недели. Закрытие сделки ожидается во второй половине 2025 года. Средства будут перечислены в два транша: $50 млн (за вычетом расходов на сделку) и до $450 млн (в зависимости от достижения бизнесом определенных показателей после закрытия сделки).

В Atlas сделку охарактеризовали как «крупную инвестицию в укрепление сталелитейной отрасли США и Канады, несмотря на кризис в отрасли».

Для сделки находящийся под британскими санкциями «Евраз» получил лицензию Управления по реализации финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI). Об открытии сбора заявок на приобретение актива «Евраз» сообщал в августе 2022 года. В «Евразе» дополнительные комментарии “Ъ” не предоставили.

Североамериканский дивизион «Евраза» включает четыре завода в США и Канаде по производству инженерной стали, в том числе для железнодорожного рынка. Последняя доступная отчетность Evraz North America — за 2023 год — показывает, что ЕBITDA дивизиона составила $244 млн, что в 2,5 раза меньше, чем в 2022 году.

«Евраз» купил основные североамериканские активы в 2007 году примерно за $2,3 млрд. Текущая цена предполагает скидку как минимум в 75–80% к первоначальным вложениям, указывает старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. По его словам, на цену давят статус британской Evraz plc, узкий круг потенциальных покупателей, готовых согласовывать сделку с органами по контролю за санкциями, а также необходимость для продавца закрыть сделку до ввода нового рельсопрокатного стана, требующего инвестиций.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов поясняет, что средства от продажи будут зачислены на специальный счет эскроу и распоряжение ими будет ограничено до снятия санкций или получения отдельного разрешения OFSI (например, для оплаты юридических услуг). «На практике доступ возможен только для строго разрешенных целей: например, обслуживание долга перед несанкционированными кредиторами и после отдельной заявки на specific licence. Пока санкционный режим сохраняется, деньги фактически недоступны»,— добавляет Андрей Гусев.

Если «Евраз» получит средства от продажи актива, то, вероятнее всего, направит их на снижение долговой нагрузки, полагает независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Сумма в $500 млн — это около 30% чистого долга российского бизнеса компании, оценивают в «Т-Инвестициях».

«Время для больших стратегических покупок в секторе сейчас пока не настало»,— уверен директор инвестиционного банка Aspring Capital Антон Федотов.

Консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова отмечает, что сумма в размере $500 млн может быть уменьшена в связи со многими факторами, в частности по решению американского регулятора. В целом, по ее словам, получение финансовой выгоды в данной сделке — не основная цель, а скорее заключение данного договора — последовательный этап в процессе перевода активов в российскую юрисдикцию.

Арбитражный суд Московской области назначил на 16 июля заседания по иску Минпромторга о приостановлении корпоративных прав Evraz plc в отношении АО «Евраз НТМК» в соответствии с законом об экономически значимых организациях. Как поясняли опрошенные “Ъ” юристы, в результате российские акционеры Evraz plc должны получить доли в местной компании, которая, вероятно, будет преобразована в ПАО и выйдет на биржу (см. “Ъ” от 18 июня).

После завершения сделки единственным российским металлургом, у которого сохраняется зарубежный бизнес, останется НЛМК. В 2024 году Bloomberg сообщал об интересе к трем предприятиям НЛМК в США со стороны Cleveland-Cliffs, но с тех пор о судьбе активов не сообщалось.

Полина Трифонова