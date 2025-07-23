«Евраз» прикрепляют к России

Головная структура горно-металлургического холдинга «Евраз» — британская Evraz plc — лишена корпоративных прав в российской компании, которая консолидирует ключевые активы группы в РФ. Соответствующее решение вынес арбитражный суд по иску Минпромторга. В результате акционеры Evraz plc смогут вступить в прямое владение бизнесом в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнетагильский металлургический комбинат

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Нижнетагильский металлургический комбинат

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановлении корпоративных прав британской Evraz plc — головной структуры холдинга «Евраз» — в АО «Евраз НТМК» в соответствии с законом об экономически значимых организациях (ЭЗО). Об этом Evraz plc сообщила 22 июля. Решение подлежит немедленному исполнению.

Соответствующий иск к компании 17 июня подал Минпромторг. В картотеке арбитражных дел сказано, что судебное заседание по делу завершено. Как уточняет Evraz plc, в результате решения суда акционеры Evraz plc смогут (а резиденты РФ будут обязаны) напрямую владеть акциями АО «Евраз НТМК». Evraz plc планирует обжаловать решение. В «Евразе» от дополнительных комментариев отказались.

В рейтинге АКРА от 2024 года говорилось, что АО «Евраз НТМК» консолидирует все ключевые активы группы по добыче железной руды, выплавке стали, а также по производству ванадия в России.

В 2024 году выручка холдинга сократилась на 7%, до $7,19 млрд, EBITDA — на 34%, до $1,41 млрд. «Евраз» также включает Североамериканский дивизион, который планирует продать компании Atlas во второй половине 2025 года (см. “Ъ” от 30 июня).

На конец 2021 года 28,64% Evraz plc, согласно отчетности, контролировал Роман Абрамович, 19,32% — Александр Абрамов, 9,65% — Александр Фролов. После введения санкций Великобритании против Evraz plc и ряда основных акционеров листинг компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) был приостановлен, возможность выплаты дивидендов ограничена, управление осложнилось, отмечала Evraz plc.

Иск Минпромторга — часть процедуры по исключению существенного иностранного влияния на российский «Евраз», поясняли “Ъ” юристы.

Ранее суд вынес решение по иску АО «Евраз КГОК» о взыскании 196,66 млрд руб., $172,8 млн с Evraz Group S.A. и Evraz plc и истребовании их имущества в счет долга. Как поясняли собеседники “Ъ”, доли иностранных компаний через торги могут отойти местной структуре «Евраза» и затем переданы «Евраз НТМК» (см. “Ъ” от 16 июня).

Как отмечает адвокат, партнер «Соколов, Трусов и партнеры» Асият Алибекова, устранение Evraz plc из цепочки владения создает большую прозрачность и расширяет возможности для контроля со стороны России. И активная позиция Evraz plc свидетельствует о том, что такое изменение не очень выгодно конечным бенефициарам, добавляет она. По ее словам, обжалование решения может быть направлено на частичное изменение решения, например на корректировку порядка передачи акций.

7,19 миллиарда долларов составила выручка «Евраза» за 2024 год, по данным компании.

Хотя партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель считает, что подача апелляционной жалобы скорее соблюдение необходимых формальностей, чтобы впоследствии никто (другие акционеры Evraz plc) не мог упрекнуть компанию, ее органы управления и основных бенефициаров в непринятии всех разумных мер по защите прав. Вряд ли следует оптимистично смотреть на шансы Evraz plc в апелляционной и кассационной инстанциях в России, говорит партнер Briefcase Law Office Григорий Волков.

Как поясняет партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня, в подобных случаях ЭЗО в течение 20 рабочих дней со дня вынесения решения суда извещает акционеров, которые могут вступить в прямое владение акциями. Намеренные это сделать акционеры, продолжает он, обязаны направить заявление в ЭЗО в течение трех месяцев. Юрист Forward Legal Олесь Груздев уточняет, что если Evraz plc — публичная компания с точки зрения права государства, в котором зарегистрирована, то АО «Евраз НТМК» должно преобразоваться в ПАО и акции общества окажутся на хранении депозитария, который будет вовлечен в регистрацию прав.

По словам Сергея Учителя, нерезиденты—владельцы акций Evraz plc имеют право вступить в прямое владение акциями ЭЗО без дополнительных согласований и разрешений.

Но если лицо, получившее в прямое владение акции ЭЗО, будет соответствовать «признакам иностранной холдинговой компании», его корпоративные права в ней также могут быть приостановлены, добавляет он.

На новости о приостановлении корпоративных прав Evraz plc отреагировали акции «Распадской», подконтрольного Evraz plc крупного производителя коксующегося угля. В моменте котировки «Распадской» на Московской бирже подскакивали до 236,8 руб., что на 5,4% превышает уровень закрытия 21 июля. Затем стоимость акции скорректировалась до 226,1 руб. Как указывают аналитики «Альфа-Инвестиций», «Распадская» не распределяет дивиденды с 2022 года, так как Evraz не может получить их из-за иностранной регистрации. Переезд «Евраза» потенциально может позволить «Распадской» выплатить дивиденды, хотя при текущей ситуации в угольной отрасли это маловероятно, говорит директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова