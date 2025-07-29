МИД Таиланда проинформировал Малайзию, США и КНР о нарушении Камбоджей перемирия

Министр иностранных дел Таиланда Марис Сангиампонгса проинформировал Малайзию, США и Китай о нарушении Камбоджей режима прекращения огня. Об этом сообщает тайское издание The National.

Согласно публикации, глава МИД Таиланда проинформировал журналистов, что тайская сторона направила премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму и правительствам США и Китая официальное письмо. В нем выражается протест против действий Камбоджи. Дипломат не привел подробностей.

В понедельник в ходе мирных переговоров при посредничестве премьера Малайзии Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня. США и Китай выступили в роли наблюдателей.

Соглашение о перемирии между Таиландом и Камбоджей вступило в силу 28 июля. После этого армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении соглашения о перемирии, заявив, что атаки продолжались и после полуночи. По данным тайской армии, нападения прекратились только после того, как в 10 утра были проведены совещания между региональными командующими вооруженными силами обеих стран.

Боевые столкновения между вооруженными силами Таиланда и Камбоджи начались 24 июля. Погибли не менее 35 человек. Конфликт возник из-за спорных территорий вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Вопрос о принадлежности этих территорий еще в июне передала в Международный суд ООН Камбоджа, Таиланд выразил несогласие.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Враждующие повесили ружья на стены».

Анастасия Домбицкая