Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия

Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении соглашения о перемирии, пишет AFP. Несмотря на прекращение огня вдоль границы, боевые столкновения в отдельных районах продолжаются.

«После объявления прекращения огня поступили сообщения о беспорядках в районе Фу Макуа, спровоцированных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между сторонами, продолжавшейся до утра»,— заявил представитель тайской армии Ритча Суксуванон. Боевые действия также затронули район Сам Тэт, уточнил он.

Соглашение о перемирии между Таиландом и Камбоджей вступило в силу 28 июля. Боевые столкновения продолжались с 24-го. Погибли не менее 35 человек. Конфликт между сторонами возник из-за спорных территорий вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Вопрос о принадлежности этих территорий еще в июне передала в Международный суд ООН Камбоджа, Таиланд встретил этот шаг несогласием.

Подробности — в материале «Ъ» «Враждующие повесили ружья на стены».