Генпрокуратура добилась конфискации акций элетросетевых компаний

Черемушкинский райсуд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт», АО «Ставропольские городские электрические сети», АО «Горэлектросеть» и АО «Кисловодские городские электрические сети» стоимостью 14,3 млрд руб., принадлежащих Магомеду Каитову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Каитов

Фото: Ъ Магомед Каитов

Фото: Ъ

Судом установлено, что, занимая «публично значимую должность руководителя ОАО "Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа"», Магомед Каитов злоупотребил своими полномочиями и незаконно обогатился на 4,3 млрд руб. за счет бюджетных средств.

Полученные коррупционные доходы, установил надзор, Магомед Каитов легализовал путем покупки акций вышеназванных компаний. Для сокрытия себя как фактического владельца он распределил ценные бумаги между аффилированными лицами.

Решение суда по ходатайству прокурора обращено к немедленному исполнению.

Подробно об иске Генпрокуратуры читайте в материале «Ъ».

Мария Локотецкая