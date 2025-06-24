Хищения в электросетевых масштабах

Как стало известно “Ъ”, в столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову. В течение нескольких лет он возглавлял ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа», а похищенные у него средства, по версии надзора, использовал для получения контроля над крупнейшим энергетическим комплексом Ставропольского края. Кроме того, криминальные средства отмывались в комплексе «Москва-Сити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активы Магомеда Каитова могут признать коррупционными

Фото: АО "Севкавказэнерго" Активы Магомеда Каитова могут признать коррупционными

Фото: АО "Севкавказэнерго"

Генпрокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности бывшего директора ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (МРСК) Магомеда Каитова при распоряжении имуществом российского акционерного общества (РАО) «ЕЭС России».

МРСК — единая распределительная сетевая компания региона. Учреждено как дочернее предприятие РАО в 2006 г. для повышения эффективности работы распределительных сетевых и сбытовых структур, устойчивого развития электроэнергетики, бесперебойного энергоснабжения и управления государственными предприятиями — «Каббалкэнерго», «Калмэнергосбыт», «Севкавказэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», Дагестанской энергосбытовой компанией, «Нурэнерго», «Ингушэнерго», «Дагэнерго», а также «Ставропольэнерго».

При создании МРСК на должность ее генерального директора решением правления РАО ЕЭС назначили господина Каитова, который исполнял свои обязанности с 2006 по 2011 год. Ранее он занимал руководящие посты в структурах РАО: с 1999 по 2001 год был заместителем директора ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС», с 2001 по 2006 год управлял правопредшественником МРСК — ООО «Кавказская энергетическая управляющая компания».

Как установил надзор, господин Каитов использовал свое должностное положение в собственных интересах и для незаконного обогащения. В период с 2006 по 2011 год он неправомерно завладел средствами МРСК, предназначенными для модернизации электросетевого хозяйства СКФО и обеспечения бесперебойного энергоснабжения населения.

Злоупотребляя высокопоставленной должностью в МРСК, полагают в Генпрокуратуре, Магомед Каитов разработал план незаконного получения средств региональной компании с привлечением подконтрольных ему ООО: «УСБ Инициатива», «Эссет менеджмент компани» (впоследствии «ТОК Строй»), «Центр управления активами», «СК “Бизнес-Инвест”», «Юрэнергоконсалт» и «Юридические консультации».

На первом этапе, еще в 2006 году, господин Каитов, говорится в иске надзорного ведомства, используя служебное положение, изменил порядок оплаты электроэнергии в СКФО. Для этого он привлек подконтрольные «Юридические консультации» и «Юрэнергоконсалт», руководителями и учредителями которых являлись двое его подчиненных из МРСК.

По данным прокуроров, господин Каитов дал указание подконтрольным МРСК сбытовым организациям передать «Юрэнергоконсалту» и «Юридическим консультациям» функции по сбору платежей за электроэнергию.

В результате на счета агентских компаний централизованно стали поступать средства от населения, которые Магомед Каитов, установило надзорное ведомство, расходовал по своему усмотрению.

Так, по его поручению, полученные с 2006 по 2011 год деньги от потребителей общества направили на приобретение векселей Альфа-банка, ВТБ, Сбербанка, банка «Возрождение», Газэнергопромбанка и Международного промышленного банка.

При их покупке агентские компании использовали цепочку аффилированных господину Каитову фирм («Центр управления активами», «УСБ Инициатива», «ИнвестСтройПроект», «Профиль», «СпецИнвестПроект», «Торгцентр» и «СК “Бизнес-Инвест”»), что позволило искусственно завысить стоимость ценных бумаг с 10,21 млрд до 11,5 млрд руб. Полученную разницу в 1,29 млрд руб. общества «на основании фиктивного документооборота» вывели на организации «Эссет менеджмент компани», «Центр управления активами», Т.О.К., «Ультраформ проект», подконтрольные господину Каитову.

В 2010–2011 годах Магомед Каитов привлек к реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории регионов Северного Кавказа подчиненные ему АО СКЭРК и АО «Каскад», обеспечив заключение с ними договоров на установку приборов учета. Однако компании свои обязательства не выполнили, представив подложные документы о поставке счетчиков, и сфальсифицировали акты выполненных работ по их монтажу. Похищенные же средства в размере 2,97 млрд руб. АО, по данным Генпрокуратуры, вывели на связанные с господином Каитовым общества, в том числе «Центр управления активами».

Таким образом, пришла к выводу Генпрокуратура, господин Каитов использовал свое должностное положение вопреки интересам МРСК и ее главного акционера — Российской Федерации. В результате «коррупционного поведения» он, по подсчетам надзора, незаконно обогатился на 4,26 млрд руб.

Эти средства с 2008 по 2011 год были легализованы господином Каитовым и его коммерческими структурами путем приобретения на территории Ставропольского края ОАО «Ставропольэнергосбыт», «Ставропольэнергоинвест», «Горэлектросеть» и создании на их основе холдинга в сфере электроэнергетики.

Его формированию способствовал доступ Магомеда Каитова к конфиденциальной информации об операционной деятельности, доходах и прибыльности, высоколиквидном имуществе энергетических компаний СКФО. Он давал господину Каитову возможность выбирать интересующее его имущество из состава федеральной компании.

Обладая такими данными, господин Каитов остановил свой выбор на крупнейшей энергосбытовой организации на территории Ставропольского края — ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Пятигорск). На ее производственных мощностях фигурант и решил сформировать собственный энергетический комплекс.

Указанное общество было создано за счет государственного имущества в 2005 году и находилось под контролем РАО ЕЭС. Оно являлось основным гарантирующим поставщиком электроэнергии с долей на краевом рынке продажи электричества более 70%.

Зная о предстоящей продаже государством контрольного пакета акций, 55%, ОАО «Ставропольэнергосбыт», господин Каитов решил в 2008 году «завладеть обществом».

При этом его официальные доходы в размере 44,5 млн руб., полученные за время работы в структурах РАО ЕЭС, не позволяли ему совершить сделку, которая изначально оценивалась в 350 млн руб. В связи с этим господин Каитов использовал ранее полученные коррупционным путем средства.

«Скрывая статус выгодоприобретателя», он привлек к участию в аукционе аффилированную организацию ООО «УСБ Инициатива». После этого, используя свои должностное положение и полномочия, обеспечил победу общества на торгах и заключение с ним в 2008 году договора купли-продажи акций за 475 млн руб.

Приобретенный актив, по данным Генпрокуратуры, господин Каитов распределил между «Эссет менеджмент компани», Т.О.К. и «Центром управления активами», в которых являлся конечным бенефициаром. В 2011 году на незаконно полученные доходы Магомед Каитов выкупил у других физических и юридических лиц акции ОАО «Ставропольэнергосбыт», увеличив свою долю в нем до 57,93%. По данным надзора, сейчас функции номинальных владельцев компании выполняют зять господина Каитова, Яков Данилов (15,27%), и оформленная на него офшорная компания Nonsica Ventures ltd (12 %), а также доверенные лица фигуранта.

Затем в сферу интересов господина Каитова попало ОАО «Ставропольэнергоинвест», которое являлось крупнейшей обслуживающей организацией региона и осуществляло управление электросетями краевого центра и ближайших населенных пунктов.

В июле 2008 года господин Каитов на ранее полученные коррупционные доходы в размере 191 млн руб. выкупил у учредителей 100% акций предприятия, которые распределил между четырьмя своими компаниями.

В октябре 2008 года от имени МРСК он заключил со «Ставропольэнергоинвест» договор аренды недвижимости общества. Это привело к увеличению затрат МРСК и обеспечило общество главного ответчика гарантированной прибылью в размере 180 млн руб. ежегодно. Сейчас его номинальными владельцами являются люди господина Каитова, которых надзор называет «свойственниками», а также ООО «КубаньИнвест», подконтрольное его зятю.

В сентябре 2008 года опять же на незаконные, по версии Генпрокуратуры, доходы господин Каитов приобрел 48% акций АО «Горэлектросеть», которое специализировалось на купле-продаже и передаче электрической энергии абонентам в Кисловодске. Сделка была осуществлена на номиналов за 550 тыс. руб. При этом официальные доходы этих лиц составили не более 435 тыс. руб., а стоимость имущественного комплекса «Горэлектросеть» — 70 млн руб. Впоследствии господин Каитов скупил акции у других владельцев, а на основе предприятия создал АО «Кисловодская сетевая компания», которому передал функции по управлению городскими сетями.

Таким образом, пришла к выводу Генпрокуратура, результатом «последовательного коррупционного поведения» Магомеда Каитова стало создание на территории Ставропольского края энергетического холдинга, включающего в себя четыре энергосетевые компании.

Более того, в нарушение требований антимонопольного законодательства и законодательства об энергетике он получил контроль над деятельностью по купле-продаже электроэнергии, а также ее передачей потребителям и распределением между абонентами региона, сервисном обслуживанием линий электроснабжения, приемом платежей.

С декабря 2008 по декабрь 2024 года на счета родственников Магомеда Каитова, в том числе зятя Данилова, дочерей и брата, подконтрольные ему общества под видом заработной платы перечислили более 1,5 млрд руб.

Часть коррупционного дохода была направлена на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости. Так, «Ставропольэнергосбыт» и ООО «ТОК Агро» перечислили более 125 млн руб. принадлежащей господину Каитову офшорной компании Nonsica Ventures ltd, которая использовала их для приобретения элитной недвижимости — трех помещений в бизнес-центре «Город столиц» в «Москва-Сити». Общая стоимость сделки составила более 500 млн руб.

Более того, ООО «Центр управления активами», «ТОК Агро», «Ультраформ проект», «Русмаркет» и «Энергия и К» были включены Магомедом Каитовым в состав энергетического холдинга, осуществляли управление недвижимым имуществом сетевых компаний, финансами, обслуживанием электросетей и «являлись прикрытием для незаконного вывода денежных средств».

Совокупная стоимость этих организаций составляет 2,3 млрд руб., их ежегодная выручка превышает 950 млн руб.

Генпрокуратура, обратившись с иском в Черемушкинский райсуд Москвы, требует арестовать и обратить в доход государства все компании, подконтрольные господину Каитову и его родственникам. Конфискована также должна быть коммерческая недвижимость в «Городе столиц».

Представители ответчиков от комментариев воздержались, сославшись на то, что официально не оповещены об исковых требованиях.

Сам главный ответчик, обвиняемый в организации преступного сообщества и мошенничестве (ст. 210 и ст. 159 УК), находится в международном розыске. Ранее, как сообщал “Ъ”, по иску Генпрокуратуры был конфискован девятиэтажный жилой дом в курортной зоне Кисловодска, оцениваемый более чем в 1,5 млрд руб. Объект возвели на территории, принадлежащей управлению делами президента России, а квартиры в нем незаконно, как решил суд, достались родственникам и партнерам господина Каитова.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая