Восстановление IT-систем «Аэрофлота» после атаки займет до года

Полное восстановление IT-инфраструктуры «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) после масштабной кибератаки может потребовать до года, сообщили «Ъ» источники. Хакеры заявили о компрометации и уничтожении критических данных, включая базы перелетов и записи переговоров.

Ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ «Спикател» Алексей Козлов считает, что в среднем восстановление может занять от нескольких недель до шести месяцев.

Атака, произошедшая 28 июля, привела к отмене более 100 рейсов. Частично работу удалось восстановить за счет резервных мощностей в Шереметьево. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность, заявив, что действовали без требования выкупа. По их данным, уничтожено 7 тыс. серверов, утечка составила 22 Тб.

Эксперты оценивают прямые потери авиакомпании в 275 млн руб. за первый день. Акции «Аэрофлота» упали на 3,5%, достигнув минимума с начала года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сбой на взлете».