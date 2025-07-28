Трамп заявил, что любит россиян и не хочет вводить санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вводить новые санкции против России, поскольку испытывает симпатию к ее населению. Тем не менее, по его словам, он будет вынужден сделать это, если стороны не достигнут прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я не хочу делать это в отношении России, я люблю российский народ, великолепные люди»,— сказал господин Трамп во время визита в Шотландию (трансляцию вел телеканал SkyNews на YouTube).

28 июля президент США установил новый дедлайн по достижению соглашения между РФ и Украиной. Он не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50. По словам Дональда Трампа, он недоволен отсутствием прогресса в прошедших встречах в Стамбуле.

14 июля господин Трамп предупредил, что введет 100-процентные пошлины против стран, ведущих бизнес с Россией, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение. Как позже уточнили в Белом доме, ограничения коснутся также покупателей российских нефти и газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Теория пошлинной вероятности».