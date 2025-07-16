Теория пошлинной вероятности

Дональд Трамп предостерег Украину от атаки на Москву. Президент США отрицательно ответил на вопрос журналиста, должен ли Владимир Зеленский нацелиться на российскую столицу или ударить вглубь страны. Он напомнил, что у Кремля есть 50 дней, чтобы заключить мирную сделку с Киевом. О грядущих пошлинах «примерно в 100%» против Москвы и ее партнеров, если прогресса вокруг мирного соглашения не будет, американский лидер объявил 14 июля. Они коснутся и покупателей нефти и газа из России, пояснили в Белом доме. Собеседники “Ъ FM”, впрочем, сомневаются, что Трамп пойдет на такие меры. С ними беседовал Сергей Симонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Одним из самых впечатлившихся заявлением Трампа о России стал генсек НАТО Марк Рютте. Он лично присутствовал в Овальном кабинете при анонсе 100-процентных пошлин против Москвы и с тех пор уже не раз выступил с разъяснением последствий для Китая, Индии и Бразилии, если те продолжать торговать с Россией. Они, по словам Рютте, могут «очень пострадать» от вторичных санкций. «Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам»,— попросил генсек НАТО.

По задумке Белого дома, если партнеры не откажутся от торговли Москвой, то весь их экспорт в США будет обложен 100-процентными пошлинами. Поверить в это почти невозможно, говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский: «Трамп не хозяин своего слова. Мы в этом убеждались уже не раз. Он, естественно, найдет какие-то исключения, отсрочки и так далее. Что касается, например, Китая и Индии, там идет очень большая торговля с Соединенными Штатами. У него может быть отговорка, мол, Китай — это исключение, потому что с КНР в начале июля подписана сделка. Это верно. Поэтому 100% для всех, кто торгует с Россией, на весь экспорт — нет, этого, конечно, не случится».

В том, что Трамп решится на введение пошлин против Китая и Индии из-за Украины сомневаются и эксперты The New York Times. И напоминают, что «масштабы взаимной торговли Москвы и Пекина — почти $250 млрд в год, включая огромный импорт нефти». Но даже если тарифы против торговых партнеров России все же будут введены, в худшем случае вырастет скидка на российское сырье, считает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Все-таки если будут попытки со стороны американцев реально ввести в силу этот законопроект о вторичных санкциях, значит, придется использовать большее количество посредников, удлинять цепочку посредников, платить за риски перекупщикам, трейдерам, страховщикам, покупателям. Это увеличит дисконт на российскую нефть. Мы проходили это несколько раз. То есть сейчас скидка составляет порядка $13, допустим, она вырастет до $17-18.

Это будет неприятно для российских компаний и бюджета, но это не удар такой силы, который способен блокировать доходы России. Однако с частью из них придется расстаться».

Хотя в последние месяцы нефтегазовые доходы бюджета обвалились, сочетание сильного рубля и подешевевших эталонных марок привело к снижению поступлений примерно на треть. Для Брюсселя и Вашингтона это может быть сигналом, что они на правильном пути. Более того, сейчас в ЕС готовят 18-й пакет санкций, в котором потолок цен на российскую нефть хотят опустить еще сильнее.

Но если рассматривать бюджет комплексно, например, с точки зрения способности выделять значительные средства на такие статьи как национальная оборона, доходы от нефти и газа не столь важны, как кажется, говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг: «Нефтегазовые доходы — это, грубо говоря, 1/7, может быть, чуть большая часть консолидированного бюджета. Поэтому в значительной степени сейчас доходы бюджета, конечно, зависят от динамики внутреннего потребления не нефтегазового сектора.

Собственно, поручение, которое дал президент, что даже в условиях высокой ключевой ставки рост экономики продолжился, она не прекращала генерировать доходы и налоги, население потребляло, а бюджет наполнялся НДС, и при этом продолжался рост зарплат для того, чтобы повышались сборы по НДФЛ».

16 июля Евросоюз в четвертый раз попытается принять 18-й пакет санкций. 15 июля его вновь заблокировала Словакия, потребовав гарантий энергетической безопасности от Брюсселя.

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Сергей Симонов