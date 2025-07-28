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Коммерсантъ FM
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Трамп о новом ультиматуме по Украине, жестких санкциях и любви к России

Дональд Трамп во время визита в Шотландию заявил, что разочарован Владимиром Путиным. Президент США установил новый дедлайн для России. По его мнению, перемирие на Украине должно наступить через 10-12 дней. В противном случае господин Трамп пригрозил РФ жесткими санкциями. Главные заявления американского лидера — в подборке «Ъ».

  • Я хотел быть великодушным, дав 50 дней, но, как мы видим, никакого прогресса не происходит.
  • Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать.
  • Я с любовью отношусь к России, русские — великие люди. Я не хочу принимать какие-либо меры.
  • Но я намерен прибегнуть к жестким вторичным санкциям против России, если не удастся достичь договоренности по Украине.
  • Я подтвержу новый дедлайн для России сегодня вечером или завтра.
  • Я по-прежнему не исключаю достижения соглашения между Россией и Украиной.
  • Мне больше неинтересно разговаривать с Путиным.
  • Я представлял себе большую торговлю с Россией после завершения конфликта на Украине.
  • Я введу вторичные санкции против партнеров России при отсутствии прогресса по сделке по Украине.

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