Трамп о новом ультиматуме по Украине, жестких санкциях и любви к России

Дональд Трамп во время визита в Шотландию заявил, что разочарован Владимиром Путиным. Президент США установил новый дедлайн для России. По его мнению, перемирие на Украине должно наступить через 10-12 дней. В противном случае господин Трамп пригрозил РФ жесткими санкциями. Главные заявления американского лидера — в подборке «Ъ».

Я хотел быть великодушным, дав 50 дней, но, как мы видим, никакого прогресса не происходит.

Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать.

Я с любовью отношусь к России, русские — великие люди. Я не хочу принимать какие-либо меры.

Но я намерен прибегнуть к жестким вторичным санкциям против России, если не удастся достичь договоренности по Украине.

Я подтвержу новый дедлайн для России сегодня вечером или завтра.

Я по-прежнему не исключаю достижения соглашения между Россией и Украиной.

Мне больше неинтересно разговаривать с Путиным.

Я представлял себе большую торговлю с Россией после завершения конфликта на Украине.

Я введу вторичные санкции против партнеров России при отсутствии прогресса по сделке по Украине.