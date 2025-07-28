Роскомнадзор следит за ситуацией с «Аэрофлотом»

В Роскомнадзоре (РКН) сообщили «Ъ», что информация о сливах персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота» пока не подтверждена. Ведомство следит за ситуацией с кибератакой на компанию.

Как сообщил Роскомнадзор, в ведомстве ожидают информацию от авиаперевозчика. На ее основе РКН пример решение: стоит проводить проверку или нет.

Утром 28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел крупный сбой. Его причиной стали кибератаки хакерских группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. Из-за инцидента авиакомпания отменила и задержала десятки рейсов. По факту взлома систем «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Хакеры сообщили об уничтожении около 7 тыс. серверов и получении более 20 ТБ внутренних данных. По их словам, в результате атаки им удалось «полностью скомпрометировать и уничтожить внутреннюю IT-инфраструктуру» «Аэрофлота».