Легкой атлетике подобрали тяжеловеса

Тренд на назначение руководителями крупных спортивных федераций лидеров отечественной деловой сферы продолжит появление на посту президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова. ВФЛА стала главной жертвой допингового кризиса, из-за которого в течение нескольких лет российские легкоатлеты испытывали трудности с участием в топовых соревнованиях. Но даже после восстановления ее статуса разнообразные проблемы в легкой атлетике, ключевом олимпийском виде, никуда не делись, а эксперты характеризуют положение дел в ней как «катастрофическое».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выдвижение Петра Фрадкова на должность президента ВФЛА выглядит очередным подтверждением тренда на укрепление «государственной вертикали» в российском спорте

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Выдвижение Петра Фрадкова на должность президента ВФЛА выглядит очередным подтверждением тренда на укрепление «государственной вертикали» в российском спорте

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что в ближайшее время в руководстве Всероссийской федерации легкой атлетики произойдут серьезные изменения, стало ясно из поста министра спорта РФ Михаила Дегтярева в его Telegram-канале. В нем господин Дегтярев сообщил, что его ведомство поддерживает кандидатуру председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова на выборах президента ВФЛА. Они состоятся 23 ноября в Москве. В данный момент президентом федерации является Петр Иванов. Михаил Дегтярев уточнил, что обсудил с господином Фрадковым этот вопрос «во время рабочей встречи».

Он также указал на то, что Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, уже более двух лет возглавляет попечительский совет ВФЛА и «вложил в развитие легкой атлетики в России много сил и средств». «Вот уже два года реализуется его программа по восстановлению позиций федерации на международной арене, идет системная работа по улучшению качества соревнований. Кроме того, под председательством Петра Фрадкова попечительский совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА до 2030 года, усиление работы с региональными федерациями, что также стало положительным сигналом для легкоатлетического сообщества»,— сообщил господин Дегтярев.

В том, что господин Фрадков выиграет выборы, нет никаких сомнений. Дело в том, что похожая схема — с публичным выражением Михаилом Дегтяревым поддержки кандидату — уже была применена дважды на новых структурах, возникших в результате слияния гимнастических и водных видов спорта. Президентский пост в Федерации гимнастики России уже получил глава РЖД Олег Белозеров, а единственным кандидатом на выборах в Федерации водных видов спорта России является известный предприниматель, совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

Выдвижение Петра Фрадкова, еще одного лидера отечественной деловой сферы с тесными связями с элитой власти, выглядит очередным подтверждением инициированного Михаилом Дегтяревым тренда. Он заключается в укреплении «государственной вертикали» и «централизации» в российском спорте (см. “Ъ” от 16 октября), в том числе через подобные кадровые решения.

Петру Фрадкову досталась не менее примечательная и сложная федерация, нежели Олегу Белозерову и Дмитрию Мазепину.

Легкая атлетика, которую принято называть «королевским» видом олимпийской программы из-за ее огромного «удельного веса» в ней и популярности, когда-то входила в число бесспорных российских спортивных козырей. Однако в середине прошлого десятилетия все кардинально изменилось. Именно легкая атлетика была первой и основной жертвой допингового кризиса, в течение долгого времени наносившего ей существенный урон. В 2015 году из-за нарушений допингового и коррупционного характера ВФЛА оказалась в статусе федерации, лишенной признания. Российские легкоатлеты из-за этого вынуждены были выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и сильно усеченном составе, а Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро вообще пропустили. Спустя пять лет на Олимпийских играх в Токио Россию представляли всего десять спортсменов, завоевавших две медали. Серебро выиграла прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, золото — знаменитая прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

По ходу кризиса в ВФЛА неоднократно менялись президенты. Бизнесмен Петр Иванов, до этого руководивший Федерацией триатлона России, стал им в конце 2020 года. Именно при нем наконец состоялось восстановление статуса структуры. Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) одобрила его в 2023 году. Однако это событие на присутствии российских спортсменов на мировой арене положительно не сказалось. Причина в том, что World Athletiсs заняла удивительно жесткую позицию в отношении россиян после начала специальной военной спецоперации на Украине. Практически все заметные федерации, курирующие летние виды спорта, после публикации в прошлом году смягчающих «изоляционный режим» рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) санкционировали их допуск на свои соревнования в нейтральном статусе и при условии соответствия ряду критериев. Федерация легкоатлетическая, президентский пост в которой занимает британец Себастьян Коу, стала чуть ли не единственным исключением. Так что на состоявшуюся летом Олимпиаду в Париже ВФЛА, если бы у нее было такое желание, команду отправить бы все равно не смогла.

Впрочем, спортивный менеджер Андрей Митьков сказал “Ъ”, что в случае с легкой атлетикой международная изоляция — отнюдь не наиболее острая проблема. Ситуацию, сложившуюся в последние годы в виде, он назвал «катастрофической во всех аспектах, кроме разве что допингового».

Эксперт указал на то, что «устав ВФЛА не соответствует международному, но и сама федерация его нередко не соблюдает», а спортивная составляющая ее работы «провалена».

Андрей Митьков указал на то, что только пять российских легкоатлетов выполнили в нынешнем сезоне олимпийские нормативы, а в верхней части рейтинга лучших результатов, показанных в его рамках, есть лишь результаты прыгуна в высоту Данила Лысенко. По мнению Андрея Митькова, из назначения Петра Фрадкова можно сделать вывод, что «министр спорта видит проблемные истории и пытается их решить за счет сильных людей с большими ресурсами в широком смысле этого слова», «заинтересованными в том, чтобы вид развивался».

Алексей Доспехов