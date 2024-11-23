Главу ПСБ Петра Фрадкова избрали президентом Федерации легкой атлетики

Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на четырехлетний срок, сообщила преcс-служба организации. Последние два года он был председателем попечительского совета ВФЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Фрадков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Петр Фрадков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Отчетно-выборная конференция прошла в Москве сегодня, 23 ноября. Незадолго до начала голосования Олег Курбатов, возглавляющий Федерацию легкой атлетики Москвы, снял свою кандидатуру с выборов. На должности главы ВФЛА Петр Фрадков сменит Петра Иванова, президента транспортной группы Fesco и гендиректора компании «Росатом Логистика». Кандидатуру господина Фрадкова ранее поддержал министр спорта Михаил Дегтярев.

Петру Фрадкову 46 лет. С 2018 года он председатель Промсвязьбанка. С 2022 года возглавлял попечительский совет ВФЛА. На пост главы ВФЛА был выдвинут от Волгоградской области. Михаил Дегтярев отмечал, что попечительский совет под председательством Петра Фрадкова одобрил внедрение долгосрочной стратегии развития федерации до 2030 года и усилил взаимодействие с региональными подразделениями организации.

Назначение господина Фрадкова продолжило процесс кадрового обновления руководства национальных спортивных организаций России. 1 октября президентом новой Федерации спортивной гимнастики стал гендиректор РЖД Олег Белозеров. Организация создана путем слияния Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Подробнее о назначении — в материале «Ъ» «Легкой атлетике подобрали тяжеловеса».