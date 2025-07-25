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Депутаты проигнорировали рекомендации

Мэром Дегтярска избрали Вадима Трофимова

Депутаты думы Дегтярска (Свердловская область) выбрали главой муниципального округа Вадима Трофимова. Он на два голоса обошел Павла Екимовских, временно исполнявшего обязанности мэра и рекомендованного к избранию конкурсной комиссией. Эксперт напомнил, что Дегтярск не первый муниципалитет в регионе, который стремится к выражению своей субъектности, но, по его мнению, это не подрывает авторитет областной власти.

Виды Дегтярска

Виды Дегтярска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Виды Дегтярска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Дегтярске прошли досрочные выборы главы. Они были назначены после того, как предыдущего мэра Вадима Пильникова, возглавлявшего город с 2018 года, арестовали в декабре 2024 года по подозрению в получении взятки в крупном размере.Вадим Пильников вину признал и написал заявление о сложении полномочий главы города. В июне суд приговорил его к 10 годам колонии. Обязанности главы исполнял Павел Екимовских, ранее он находился в должности заместителя мэра.

Конкурсная комиссия отобрала для участия в выборах трех претендентов: начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре Вадима Трофимова, начальника городского управления образования Елену Главатских и Павла Екимовских, которого рекомендовала избрать мэром.

Выборы прошли в формате тайного голосования. За Вадима Трофимова проголосовали восемь из 14 присутствующих депутатов, за Павла Екимовских — шесть. Елена Главатских не получила ни одного голоса. В результате мэром избран Вадим Трофимов.

Вадим Трофимов — руководитель местной ячейки «Единой России». Он сын Валерия Трофимова, который возглавлял Дегтярск с 2004 по 2012 годы и в 2015 году был осужден на четыре года лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. По данным системы «Спарк», Вадим Трофимов с 2013 по 2018 год возглавлял компанию «Урал Строй», которая занималась строительством в Ревде, выступал совладельцем нескольких компаний по продаже недвижимости, обработке древесины, оптовой торговле и геодезической деятельности.

Источник «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области пояснил, что, как правило, перед муниципальными выборами президиум политсовета «Единой России» определяется с кандидатом. «Перед избранием в Дегтярске такого решения принято не было, так как в думу были представлены наши равносильные кандидаты — Павел Екимовских и Вадим Трофимов. Депутаты поддержали Вадима Трофимова, и это хороший выбор»,— сказал собеседник.

По его словам, Павел Екимовских останется на посту вице-мэра, а в дальнейшем может «вырасти» в главу.

«Все три кандидатуры являются согласованными и, по большому счету, "паслеровскими". Победил руководитель местной ячейки "Единой России", свердловское отделение которой возглавляет врио губернатора Денис Паслер. Скоро работа в Дегтярске войдет в свое спокойное русло, и все опять лет на 10 забудут про его существование»,— считает политолог Александр Белоусов.

Политолог Михаил Коробельников отметил, что тренд на обозначение муниципальными органами власти своей субъектности и усилении влияния начался давно — среди таких муниципалитетов Сухой Лог, Богданович, Березовский, Реж, а теперь и Дегтярск.

«Там были конфликты местных групп влияния, которые не выходили на поверхность. К тому же сейчас идет переходный период между бывшим губернатором Евгением Куйвашевым и будущим губернатором Денисом Паслером. В этой ситуации каждая политическая сила пытается обозначить свои позиции»,— полагает господин Коробельников.

По его словам, подобные ситуации в муниципалитетах не подрывают авторитета врио губернатора Дениса Паслера, поскольку в первые полгода-год с его назначения конфликтные ситуации в муниципалитетах воспринимаются как следствия решений прошлой власти.

В понедельник, 21 июля, дума Режа не смогла выбрать мэра: на голосование пришли 12 депутатов при необходимом кворуме 14 человек. В качестве кандидатов комиссией были отобраны владелец компании «Уральское горно-технологическое агентство» Евгений Чепчугов и директор школы №27 в селе Арамашка Ирина Гаренских. На следующий день врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил господина Чепчугова врио главы Режа.

Анна Капустина, Василий Алексеев

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