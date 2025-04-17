Подсудимый мэр Дегтярска Пильников написал заявление о сложении полномочий

Мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, обвиняемый по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщил, что написал заявление о сложении полномочий главы города. Об этом стало известно на заседании Кировского райсуда Екатеринбурга, где должны были рассматривать его уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Пильников во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Пильников во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Судебное заседание по делу Вадима Пильникова было перенесено на пятницу, 25 апреля, из-за неявки государственного обвинителя. Перед началом судебного разбирательства зал заседания был изменен. Прокурор появилась позже начала заседания, и не была допущена судьей. Сторона обвиняемого сообщила, что продолжать заседание без гособвинителя не имеет смысла, судья поддержал решение.

Напомним, Вадим Пильников изначально был арестован по подозрению в двух эпизодах взяточничества, позднее суд принял решение о его помещении под домашний арест.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что первый эпизод уголовного дела связан получением взятки от учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова за ввод в эксплуатацию домов, не соответствующих требованиям. Второй эпизод касается получения взятки от заместителя главы Дегтярска Андрея Ильина, который был арестован по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Вадим Пильников якобы подписал акты приемки работ, которые до конца выполнены не были. Пост мэра он занимал с октября 2018 года.

Анна Капустина