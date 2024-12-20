Свердловский областной суд оставил в силе арест главы Дегтярска Пильникова

Свердловский областной суд оставил в силе решение Первоуральского городского суда от 7 декабря об аресте главы Дегтярска Вадима Пильникова, сообщили в пресс-службе суда. Он пробудет под стражей до 5 февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников

Фото: сайт администрации Дегтярска Глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников

Фото: сайт администрации Дегтярска

Решение первой инстанции было обжаловано адвокатами в Свердловском областном суде. Судья оставил его в силе. Вадим Пильников обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Напомним, Вадима Пильникова задержали 5 декабря, вину в преступлении он признал. Перед этим в администрации прошли обыски, после которых был задержан заместитель мэра по ЖКХ Андрей Ильин. Его по обвинению по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) отправили в СИЗО, но затем суд смягчил меру пресечения, он пробудет под домашним арестом до 26 января.

Анна Капустина