Евгений Чепчугов назначен врио главы Режевского муниципального округа

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил Евгения Чепчугова временно исполняющим полномочия главы Режевского муниципального округа, сообщили в департаменте информационной политики региона. Он приступит к исполнению обязанностей с 23 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Чепчугов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Евгений Чепчугов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Чепчугов родился в Реже и окончил Уральскую государственную горно-геологическую Академию по специальности «Горное дело». Он имеет опыт работы на предприятиях «Уралмаш», «Святогор», «Малышевское рудоуправление» и «НПФ “Башкирская золотодобывающая компания”». До назначения занимал должность заместителя начальника отдела аудита и технологического сопровождения АО «Уралмеханобр».

Ранее «Ъ-Урал» писал, что глава Режевского муниципального округа Иван Карташов ушел в отставку. Он возглавлял Режевской муниципальный округ с 2019 года. Точное место его будущей работы не называется.

Полина Щуцкая