Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Евгений Чепчугов назначен врио главы Режевского муниципального округа

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил Евгения Чепчугова временно исполняющим полномочия главы Режевского муниципального округа, сообщили в департаменте информационной политики региона. Он приступит к исполнению обязанностей с 23 июля.

Евгений Чепчугов

Евгений Чепчугов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Чепчугов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Чепчугов родился в Реже и окончил Уральскую государственную горно-геологическую Академию по специальности «Горное дело». Он имеет опыт работы на предприятиях «Уралмаш», «Святогор», «Малышевское рудоуправление» и «НПФ “Башкирская золотодобывающая компания”». До назначения занимал должность заместителя начальника отдела аудита и технологического сопровождения АО «Уралмеханобр».

Ранее «Ъ-Урал» писал, что глава Режевского муниципального округа Иван Карташов ушел в отставку. Он возглавлял Режевской муниципальный округ с 2019 года. Точное место его будущей работы не называется.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все