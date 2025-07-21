В Реже не состоялись выборы мэра из-за отсутствия кворума депутатов

В Реже (Свердловская область) не состоялись назначенные на сегодня выборы мэра. Информацию об этом подтвердили в местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выборы были сорваны из-за недостижения кворума: на заседание думы явились только 12 депутатов, тогда как кворум составляет 14. Голосование проведут на следующем заседании думы, сроки пока не известны.

Кандидатами на выборах мэра были Евгений Чепчугов и Ирина Гаренских. По данным системы «Спарк», Евгений Чепчугов выступает директором и единоличным владельцем ООО «Уральское горно-технологическое агентство» с 2007 года. По данным местной избирательной комиссии, он работал в МКУ «Управление городским хозяйство» и был кандидатом на выборах в депутаты Режа в 2021 году. Ирина Гаренских является директором школы №27 в селе Арамашка Режевского района.

Напомним, предыдущий мэр Режа Иван Карташов ушел в отставку в марте. Его обязанности временно исполняет заместитель главы округа по экономике Мария Малыгина.

Анна Капустина