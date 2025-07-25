«Безопасно ли ехать в Таиланд или Камбоджу?»

Эскалация в отношениях между Таиландом и Камбоджей обсуждается во всем мире. Пресса обеих стран занята поиском виновных по другую сторону границы. Соседи опасаются усиления конфликта, кто-то изучает его истоки. Кого-то же больше волнует безопасность проведения отпусков в этих двух странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Военные Таиланда указывают на роль Хун Сена в отдаче приказа атаковать мирных тайцев

Свежие фотографии показывают Хун Сена, занятого обсуждением и военным планированием со своими командующими. Фотографии показывают его изучающим карту тайской территории и указывают на него как на человека, стоящего за использованием оружия дальнего действия, специально выбирающего в качестве целей населенные пункты, больницы и автозаправочные станции.

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Вопрос не только в том, кто начал стрелять первым, хотя этот факт совершенно очевиден. Вопрос в том, позволят ли небольшим странам, таким как Камбоджа, существовать в мире рядом с более крупными и более могущественными соседями? Вопрос в том, значат ли хоть что-то международные соглашения? Камбоджа проявляла терпение. Мы выбрали мир. Но пасовать перед лицом пуль мы не будем.

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Последние события показывают, что Таиланд использует истребители F-16, а Камбоджа — ракетную артиллерию. Это свидетельствует об ухудшении ситуации на границе Таиланда и Камбоджи, что может привести к дальнейшей эскалации. С военной точки зрения Таиланд находится в преимущественном положении благодаря наличию более современного оружия. И Таиланд, и Камбоджа — дружественные соседи Китая, и эта эскалация невыгодна ни одной из сторон, ни всему региону. Лучшим выходом стало бы мирное решение путем переговоров.

Пограничные столкновения произошли на фоне политического кризиса в Таиланде

Боевые действия идут в условиях внутреннего кризиса в Таиланде, который угрожает династии, доминировавшей в местной политике в течение десятилетий. Кризис начался, когда многолетний лидер Камбоджи Хун Сен обнародовал частный телефонный разговор от 15 июня с премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават. 38-летняя премьер-министр — дочь Таксина Чинавата, магната-миллиардера, который сам ранее был премьер-министром. Темой разговора был пограничный конфликт. Проблема для госпожи Пхетхонгтхан в том, что, с точки зрения тайской аудитории, она оказывала чрезмерное почтение господину Хун Сену. Она называла его «дядей» и, как представляется, пренебрежительно отзывалась об армии своей страны — табу для тайских политиков, учитывая центральную роль армии в стране, пережившей многочисленные перевороты.

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Обе страны ежегодно привлекают большое количество туристов, у которых в Камбодже особенно популярны храмовый комплекс Ангкор-Ват и столица страны Пномпень, в то время как Таиланд принимает много туристов в таких городах, как Бангкок и Чиангмай, а также на островах, таких как Пхукет и Самуй. Хотя эти популярные места не находятся поблизости от границы, туристам нужно помнить о закрытии переходов между странами в условиях эскалации напряженности.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов