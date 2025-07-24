Соседи взялись за старое

В четверг вспыхнул вооруженный конфликт из-за спорной приграничной территории между Таиландом и Камбоджей. Стороны обвиняют в эскалации друг друга. В результате боевых действий в Таиланде погибли мирные жители, объявлена эвакуация из 50-километровой приграничной зоны. В стране присутствуют порядка 24 тыс. российских туристов — все они отдыхают вдали от зоны конфликта и находятся в безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ударов Камбоджи на тайской провинции Сурин

Фото: Sunny Chittawil / AP Последствия ударов Камбоджи на тайской провинции Сурин

Фото: Sunny Chittawil / AP

Столкновение между дислоцированными на границе войсками двух стран произошло ранним утром в четверг. Оно стало следствием нарастающей напряженности: за последнюю неделю на границе на противопехотных минах подорвались десять тайских военных. Бангкок возложил ответственность на Пномпень и направил официальный доклад Японии, председательствующей на встречах стран—участниц Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. 23 июля Таиланд отозвал своего посла из Пномпеня (ранее его вызвали в страну на консультации) и выслал камбоджийского из Бангкока.

Обострение началось с перестрелки военных на приграничной территории.

По версии тайской стороны, Камбоджа первой пошла на эскалацию и нанесла удар по провинции Сисакет из РСЗО «Град». Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе пять больниц и магазин. Погибли не менее 11 человек, есть раненые. В ответ Бангкок направил в зону конфликта шесть истребителей F-16, которые нанесли удар по камбоджийским войскам.

Власти Камбоджи утверждают, что конфликт развязал Таиланд. Они расценили его действия как «жестокую и незаконную агрессию» и обвинили в вопиющем нарушении Устава ООН и основ международного права.

После обмена ударами Бангкок закрыл границу с Камбоджей и объявил эвакуацию жителей четырех провинций: Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.

Освобождена будет 50-километровая приграничная зона, к границе подтягивают дополнительные части.

Временно отстраненная от должности премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават подчеркнула, что стороны официально не объявляли друг другу войну, однако Бангкок готов к ответным действиям: «Мы всегда уважали международные документы, но теперь Камбоджа не оставила нам выбора. Мы можем предпринять такие действия, которых старались избегать в прошлом»,— цитирует ее газета The Nation.

МИД Камбоджи призвал Таиланд прекратить огонь, отвести войска от границы и воздержаться от любых действий, способных привести к эскалации. Премьер-министр Хун Манет потребовал созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы остановить «агрессию со стороны Таиланда». Он подчеркнул, что Бангкок угрожает миру и стабильности в регионе. Китай предложил посредничество.

По данным Ассоциации туроператоров России, в Таиланде сейчас находятся около 24 тыс. российских туристов, в Камбодже — несколько десятков. Все они проживают за пределами зоны боевых действий.

Посольство РФ в Бангкоке рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в приграничные районы.

Заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН доктор исторических наук Дмитрий Мосяков в беседе с “Ъ” указал, что конфликт между Таиландом и Камбоджей носит латентный характер и периодически обостряется. При этом нынешняя эскалация существенно отличается по масштабу от инцидентов 2009, 2011 и 2018 годов и движется в сторону расширения конфликта. Причина — территориальный спор вокруг храма Преа Вихеар. И сам храм, и прилегающая к нему территория, согласно решениям Международного суда ООН 1962, 2011 и 2013 годов, признаны принадлежащими Камбодже. Однако Таиланд признает лишь юрисдикцию Камбоджи над самим храмом.

«Ситуация начала обостряться в мае, когда был убит камбоджийский пограничник. Тогда премьер-министр Таиланда позвонила председателю сената Камбоджи Хун Сену, реальному лидеру страны. Их разговор, в котором премьер критиковала своих военных, попал в прессу, что вызвало огромное недовольство всей тайской политической элиты. В результате Конституционный суд временно отстранил премьера от должности, в Таиланде начался острый политический кризис»,— рассказал Дмитрий Мосяков, добавив, что все конфликты между соседями связаны с внутриполитическими обострениями в этих странах.

«Сейчас ситуация позволяет правящему режиму Таиланда привлечь внимание к храму Преа Вихеар и отвлечь его от внутриполитического кризиса. И как только ситуация в стране пойдет в направлении нормализации, обострение вокруг храма Преа Вихеар тоже начнет стихать»,— добавил эксперт.

Вероника Вишнякова