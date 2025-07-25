Малайзия может стать посредником в переговорах Таиланда и Камбоджи

Таиланд открыт к посредничеству Малайзии в переговорах по мирному урегулированию конфликта с Камбоджей. Об этом сообщил представитель тайского МИДа Никондет Пхалангкун.

«Если Камбоджа захочет урегулировать этот вопрос по дипломатическим каналам, на двусторонней основе или даже через Малайзию, мы готовы это сделать»,— передает слова господина Пхалангкун информагентство AFP. По данным Reuters, Бангкок отдает первый приоритет двухсторонним переговорам, без вовлечения посредников.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай заявил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который также занимает сейчас пост председателя АСЕАН, проведет переговоры с правительствами Камбоджи и Таиланда. Тайский политик в своей речи призвал Пномпень продемонстрировать стремление к миру.

Противостояние между юго-восточными государствами обострилось 24 июля. Таиланд обвинил Камбоджу в ракетных и артиллерийских обстрелах. По данным тайского министерства здравоохранения, от ударов камбоджийской армии погиблb 14 мирных жителей. В то же время Пномпень данных о возможных жертвах на своей территории не раскрывал. Бангкок принял решение об эвакуации населения из приграничных районов. По данным The Guardian, из опасного региона вывезли уже 130 тыс. человек.

Между Таиландом и Камбоджей пролегает граница длиной около 800 км. Разграничение территорий произошло еще при французском присутствии в регионе. С тех пор принадлежность отдельных участков остается неопределенной. Камбоджа обращалась за помощью в решении территориального спора в Международный суд ООН. Последнее открытое военное столкновение произошло между странами в 2011 году в районе храма Прэахвихеа, возведенного в честь индуистского бога разрушения Шивы.

Эскалация на границе Таиланда и Камбоджи заставила турбизнес опасаться снижения спроса на одно из ключевых курортных направлений. По итогам первого дня боевых действий массовых отмен туроператоры не зафиксировали.

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