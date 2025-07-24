Экс-глава «Патриота» Ахмедов рассказал о «мертвых душах» в парке

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов заявил в ходе заседания суда, что зачислял «мертвые души» (несуществующих сотрудников) в парк. Делал он это якобы по указанию бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова.

Фигурант также заявил, что находился в полной служебной зависимости от генерала. «Я хотел уволиться с должности главы "Патриота", но Попов дал мне понять, что тогда он сделает так, что меня нигде более не трудоустроят, так как у Попова везде есть связи»,— сказал господин Ахмедов (цитата по ТАСС). Экс-глава парка также подчеркнул, что не получал выгоды от преступлений и жил только на свою зарплату.

Вячеслава Ахмедова, Павла Попова и экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они внесли ложную информацию о строительных работах в парке «Патриот». Так они похитили более 25 млн руб. За эти деньги построили загородный и гостевой дома, а также баню на загородном участке господина Попова.

Господин Ахмедов признал вину и заключил досудебное соглашение. Владимира Шестерова уже приговорили к шести годам лишения свободы.

Подробнее о деле экс-замминистра — в материале «Ъ» «Генерал жил и ездил на взятках».

Никита Черненко