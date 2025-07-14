Экс-директор парка «Патриот» Ахмедов признал вину по делу о мошенничестве

В Одинцовском городском суде Московской области начали рассматривать дело о мошенничестве и служебном подлоге против бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Ранее он уже признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Как сообщило «РИА Новости», фигурант согласился на рассмотрение дела в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Ахмедов

Фото: @parkpatriot Вячеслав Ахмедов

Фото: @parkpatriot

Обвиняемыми по делу также проходят экс-замминистра обороны Павел Попов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров. Следствие установило, что злоумышленники с 2022 по 2024 год предоставляли ложные данные о строительных работах в парке. Таким образом они похитили более 25 млн руб.

Рассмотрение дела в особом порядке позволит господину Ахмедову получить более мягкое наказание. Дело Владимира Шестерова рассмотрят в Одинцовском гарнизонном суде, дата заседания еще не назначена. Расследование против Павла Попова еще продолжается, ему также инкриминируют превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генерал вооружил следствие».

Никита Черненко