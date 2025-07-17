Замминистра одарили целым «Патриотом»

Всего день понадобился суду, чтобы рассмотреть уголовное дело в отношении генерал-майора Владимира Шестерова. Бывший заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны был признан виновным в хищениях на сумму около 26 млн руб., а также в служебном подлоге. Как установил суд, за счет бюджетных средств фигурант организовал строительство загородного дома с гаражом и баней для бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова. Расходы были оформлены как затраты, связанные с обслуживаем парка «Патриот». По приговору он получил шесть лет колонии и был взят под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-майор Владимир Шестеров

Фото: Минобороны России Генерал-майор Владимир Шестеров

Фото: Минобороны России

Поддержать находившегося под домашним арестом генерал-майора Шестерова в Одинцовский гарнизонный военный суд приехала бывшая супруга, на которую, как выяснилось чуть позже, подсудимый по просьбе генерала армии Попова оформил две купленные им иномарки.

Стартовавший утром процесс прошел стремительно. Это объяснялось тем, что подсудимый полностью признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на подельников, теперь уже бывшего директора парка «Патриот» полковника в отставке Вячеслава Ахмедова и экс-замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова. Последний курировал деятельность комплекса.

Согласно обнародованной прокурором фабуле обвинения, во время прогулки по парку господину Попову приглянулись расположенные там гостевые дома из калиброванного бревна, и он попросил своих подчиненных построить ему в СНТ «Звезда» в деревне Александровка городского округа Красногорск такой же дом.

По просьбе начальника господа Шестеров и Ахмедов организовали для генерала армии Попова строительство двухэтажного дома площадью 190 кв. м, гостевого домика с баней, а также двухэтажного гаража.

Постройки оснастили освещением, мебелью и заборами. Все это было сделано за счет бюджетных средств, установило потом следствие.

Деньги были похищены с 2021 года по июль 2024 года путем заключения от имени парка «Патриот» и культурно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» договоров с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями на ремонт и обслуживание электросетей и коммунального хозяйства парка, поставку стройматериалов и выполнение различных подрядных работ, а также техническое обслуживание, уборку зданий и помещений парка и КВЦ. Объем указанных в договорах работ либо существенно завышался, либо они не выполнялись вовсе.

В этой связи всем фигурантам вменили в вину мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). В ходе следствия господа Шестеров и Ахмедов признали вину. Их дела были выделены в отдельное производство и направлены в суды.

В ходе заседания представитель Главной военной прокуратуры полковник юстиции Евгений Донских, не так давно добившийся осуждения на 12 лет бывшего заместителя начальника Генштаба—начальника главного управления связи Минобороны генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, подтвердил выполнение господином Шестеровым сделки со следствием.

Сам фигурант заявил, что хоть и признал вину, но никакой выгоды от своих действий не получил.

Также он поведал, что по просьбе генерала Попова и на деньги последнего приобрел для начальника два автомобиля, не уточнив их марки.

«После этого он попросил найти человека, на которого можно было бы оформить эти машины. Я такого человека найти не смог и попросил свою бывшую жену, чтобы она их зарегистрировала на себя»,— рассказал подсудимый. Он добавил, что фактически автомобилями пользовался генерал армии Попов.

Данные транспортные средства арестованы, как и другое имущество фигурантов, на общую сумму свыше 100 млн руб.

В рамках уголовного дела потерпевшие, которыми были признаны Минобороны и парк «Патриот», заявили иски о взыскании с фигурантов в солидарном порядке ущерба на сумму 25,898 млн руб. Господин Шестеров ущерб признал, а его адвокат Роман Балашов предложил передать иски на рассмотрение в гражданский суд, с тем чтобы тот учел степень ответственности каждого фигуранта. Выяснилось, что господин Шестеров к настоящему времени возместил ущерб на сумму 400 тыс. руб., а господин Ахмедов — на 500 тыс. руб.

В ходе прений сторон гособвинение требовало для подсудимого шесть с половиной лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб., лишения его воинского звания и наград. В свою очередь, адвокат призывал суд ограничится условным сроком. Господин Балашов назвал запрошенное наказание чрезвычайно суровым и напомнил, что единственным выгодоприобретателем от аферы был не его подзащитный, отдавший службе 45 лет, а генерал Попов. Сам Владимир Шестеров поддержал просьбу адвоката, призывая не лишать его свободы.

Для принятия решения судья Алексей Коростелев взял двухчасовой тайм-аут. Выйдя из совещательной комнаты, он дал господину Шестерову на полгода меньше, чем просил прокурор,— шесть лет общего режима со штрафом в полмиллиона рублей. Также суд лишил фигуранта звания генерал-майора и госнаград — ордена Почета, а также медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, запретив занимать должности на госслужбе в течение двух лет после освобождения.

Когда прозвучал срок, конвой взял подсудимого под стражу в зале суда. В этот момент бывшая жена осужденного разрыдалась.

Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил частично, учтя поступившие от фигурантов выплаты и взыскав с господина Шестерова около 25 млн руб. Адвокат господина Шестерова заявил “Ъ”, что примет решение о возможности обжалования приговора после встречи с подзащитным, однако очевидно, что жалоба будет подана.

Что касается других фигурантов, то дело в отношении господина Ахмедова уже поступило в Одинцовский городской суд и в ближайшее время будет рассмотрено по существу. Расследование же в отношении господина Попова продолжается. Следствие планирует добавить ему еще три статьи: получение двух эпизодов взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Впрочем, предъявить новые обвинения господину Попову следователи пока не могут в связи с тем, что последние два с половиной месяца 68-летний генерал не выходит из больниц. Так, по данным “Ъ”, недавно он пережил операцию по замену позвонка и готовится к очередному хирургическому вмешательству. Поскольку состояние фигуранта не позволяет ему участвовать ни в следственных, ни в судебных действиях, 235-й гарнизонный военный суд 17 июля продлил ему арест до 30 августа в его отсутствие. Свою вину он, в отличие от других фигурантов, категорически отрицает.

Мария Локотецкая