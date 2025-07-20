Генерал жил и ездил на взятках

“Ъ” стали известны подробности новых обвинений, которые Следственный комитет России намерен предъявить бывшему замминистра обороны генералу армии Павлу Попову. Следствие, в частности, планирует инкриминировать ему два эпизода взяток. Первый, по данным “Ъ”, связан с бесплатным предоставлением генералу для проживания квартиры рядом со зданием главка министерства, а второй — использованием внедорожника Lexus. Общую сумму полученной им незаконной выгоды следствие оценивает почти в 34 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замминистра обороны Павел Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший замминистра обороны Павел Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О том, что в уголовном деле 68-летнего Павла Попова появились новые эпизоды, стало известно в начале июля, когда СКР направил в прокуратуру, а та в суды материалы проходивших с ним по одному расследованию бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.

Обоим совместно с господином Поповым инкриминировалось хищение 25,8 млн руб. путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), а также служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК).

В деле речь шла о строительстве в 2021–2024 годах для генерала армии за счет средств Минобороны и парка «Патриот» загородного дома в СНТ «Звезда» в Красногорске.

Потраченные на это деньги были списаны по фиктивным договорам с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями якобы на обслуживание и ремонт «Патриота».

Господа Ахмедов и Шестеров признали вину, заключив с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве и дав показания на генерала Попова.

Одинцовский гарнизонный военный суд 17 июля приговорил Владимира Шестерова к шести годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., лишив госнаград и звания. Дело господина Ахмедова в ближайшее время начнет слушаться в Одинцовском горсуде.

И если в момент направления дел «досудебщиков» в суд стало известно, что в отношении господина Попова расследуются два эпизода, связанные с превышением должностных полномочий и незаконным оборотом оружия (ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ), то уже после вынесения приговора господину Шестерову выяснилось, что генералу намерены вменить еще и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ — от 8 до 15 лет заключения).

По данным “Ъ”, пока в уголовном деле речь идет о двух коррупционных эпизодах.

Первый связан с безвозмездным проживанием с 2014 по 2024 год генерала Попова в квартире на Фрунзенской набережной неподалеку от главного здания Министерства обороны. Она была выделена ему представителем подрядной организации, которая делала ремонт в здании военного ведомства, где у замминистра, имевшего свое собственное жилье лишь в Химках, находился служебный кабинет. Назначенная следствием экспертиза пришла к выводу, что исходя из стоимости аренды подобного жилья в данном районе, выгода военного чиновника имущественного характера в данном случае составила порядка 14 млн руб.

Второй эпизод уголовного дела касается предоставлением тем же подрядчиком Павлу Попову для поездок внедорожника Lexus LX 570. В данном случае, если следовать заключению экспертов, выгода генерала Попова составила около 30 млн руб. Именно во столько ему бы обошлась аренда такого автомобиля, если бы он оформил ее официально.

Сам господин Попов не отрицал пользования квартирой и машиной, однако утверждал, что не делал это на регулярной основе.

В первом случае, по его словам, он проживал в квартире лишь в период, когда курировал ремонт здания министерства, во втором — пользовался машиной лишь пару раз для поездок в отпуск. При этом, по словам генерала, у него не было необходимости в автомобилях, так как у него имелись служебные машины.

Что касается эпизодов превышения должностных полномочий и незаконного оборота оружия (ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ), то СКР полагает, что по просьбе Павла Попова его подчиненные фиктивно устроили на работу в парк «Патриот» невестку генерала, трудившуюся раньше на красноярском телевидении; разнорабочего, обслуживавшего его участок, а также товарища — военного пенсионера. Последний так же, как господа Ахмедов и Попов, являлся выпускником Алма-Атинского высшего военного общевойскового командного училища им. маршала Советского Союза И. С. Конева.

Следствие полагает, что все трое числились в парке «Патриот» фиктивно и на работу не ходили.

В частности, невестка должна была заниматься популяризацией парка «Патриот» и его продвижением в соцсетях, а рабочий был оформлен музейным смотрителем.

В ходе обыска у господина Попова также обнаружили полученное им в подарок ружье «Вепрь», которое тот не зарегистрировал.

Как ранее сообщал “Ъ”, в отличие от признавших вину досудебщиков, Павел Попов ее категорически отрицает, настаивая, в частности, что передал господину Шестерову на строительство своего дома и закупку материалов не менее 17 млн руб., однако никаких расписок с подчиненных он не брал.

Стоит отметить, что предъявить официально новое обвинение господину Попову следствие пока не может, так как в последние 2,5 месяца он не выходит из больниц, куда в первый раз его госпитализировали еще в начале мая с высокой температурой и обострением пиелонефрита. Затем у господина Попова был диагностирован абсцесс позвоночника, после чего пожилому генералу удалили позвонок и межпозвоночный диск, а затем назначили очередную операцию, которая должна состояться в ближайшее время. Несмотря на то что в настоящее время Павел Попов не может, согласно справке врачей, по состоянию здоровья участвовать ни в судебных, ни в следственных действиях, 235-й гарнизонный военный суд 17 июля продлил его арест до конца лета. Адвокат Павла Попова Денис Сагач отказался от комментариев, сказав “Ъ” лишь, что обжаловал продление его ареста и будет добиваться освобождения подзащитного из-под стражи.

Мария Локотецкая