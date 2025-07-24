ТАСС: в мэрии подмосковных Химок идут обыски

Правоохранители проводят обыски в мэрии подмосковного города Химки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник. Официальных данных о следственных мероприятиях пока не поступло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Жданкина

Фото: Администрация Городского Округа Химки Ирина Жданкина

Фото: Администрация Городского Округа Химки

Telegram-канал Shot писал, что силовики задержали заместителя мэра города Ирину Жданкину. Также задержана ее подчиненная — начальница управления по вопросам развития территорий и инвестициям Евгения Янченко.

В конце июня бывший замглавы городского округа Химки Николай Минаев был объявлен в розыск по уголовной статье. Позднее его заочно арестовали. Экс-чиновник обвиняется в получении взяток на сумму более 6 млн руб.

Никита Черненко