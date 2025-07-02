Экс-замглавы Химок Николая Минаева заочно арестован по делу о взятке

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева. Это следует из данных картотеки суда. Мужчину обвиняют в получении взятки на 6 млн руб.

Фигурантами по этому делу проходят директор МБУ «Объединенное городское хозяйство» и замначальника отдела учреждения. Одного из них также вменяют получение взятки, а другому — посредничество при передаче взятки. Следствие считает, что с марта по июнь 2025 года обвиняемые получили взятки от исполнительных директоров двух фирм. Общая сумма средств составила 6,4 млн руб. Соучастники господина Минаева арестованы, посредника отправили под домашний арест.

СКР сообщил об обвинении Николая Минаева 27 июня, в тот же день его объявили в розыск. Telegram-канал SHOT утверждал, что чиновник две недели не появлялся в администрации, затем официально уволился, а после возбуждения уголовного дела уехал из России.

Никита Черненко