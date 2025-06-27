Бывшего замглавы подмосковных Химок Минаева объявили в розыск

Бывший замглавы городского округа Химки Николай Минаев объявлен в розыск. Согласно карточке в соответствующей базе МВД, экс-чиновника разыскивают по уголовной статье.

По какой именно статье УК РФ разыскивают господина Минаева, на сайте МВД не уточняется.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источники сообщил, что бывший замглавы Химок «обвиняется в получении взятки в особо крупном размере». В сообщении канала утверждается, что Николай Минаев «около двух недель не появлялся на рабочем месте» в химкинской администрации, «несколько дней назад официально уволился» и «уехал из России после возбуждения уголовного дела».