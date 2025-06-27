Экс-замглавы Химок Николая Минаева обвинили в получении взяток на 6 млн рублей

Бывший первый заместитель главы администрации Химок Николай Минаев обвиняется в получении взяток на сумму более 6 млн руб., сообщило управление СКР по Московской области. Чиновник объявлен в розыск, и следствие обратилось в суд с ходатайством о его заочном аресте.

Обвинения также предъявлены директору МБУ «Объединенное городское хозяйство» и заместителю начальника отдела этого учреждения. Им инкриминируют получение взяток по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а посреднику — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

По версии следствия, с марта по июнь 2025 года заместитель главы администрации Химок, директор МБУ и замначальника отдела через посредника получили взятки от исполнительных директоров двух фирм. Общая сумма взяток составила 6,4 млн руб. Двое соучастников арестованы, посреднику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.