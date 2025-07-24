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Коммерсантъ FM
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Песков об итогах переговоров в Стамбуле, крушении Ан-24 и планах Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал итоги прошедших накануне в Стамбуле переговоров, возможность контактов Москвы с Вашингтоном и конфликт Армении и Азербайджана. Главные высказывания господина Пескова — в подборке “Ъ”.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах в Стамбуле

  • Россия не ждала прорыва от третьего раунда переговоров в Стамбуле.
  • Предложения российской делегации были конструктивными и конкретными.
  • Cтоит позитивно оценивать обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах РФ и Украины.

О российско-украинском конфликте

  • Гражданские лица удерживаются на Украине фактически как заложники.
  • Киеву приходится все время просить вооружения у Запада.
  • Атака беспилотников ВСУ на Сочи и Сириус говорит о продолжении Киевом ударов по гражданским объектам.
  • Российские военные делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной.

О возможных встречах президента России с главами других государств

  • Конкретных обсуждений возможной встречи президентов России и США в Китае не было.
  • Контакт Москвы с Вашингтоном может быть оперативно организован при необходимости.
  • Разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы.

О конфликте Армении и Азербайджана

  • Россия всячески поддерживает переговоры Армении и Азербайджана.
  • Вопрос о Зангезурском коридоре — суверенное дело Армении и Азербайджана.
  • Россия готова при необходимости содействовать Армении и Азербайджану выйти на мирный договор.

О крушении Ан-24

  • Президенту РФ Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области.

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