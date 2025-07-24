Песков об итогах переговоров в Стамбуле, крушении Ан-24 и планах Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал итоги прошедших накануне в Стамбуле переговоров, возможность контактов Москвы с Вашингтоном и конфликт Армении и Азербайджана. Главные высказывания господина Пескова — в подборке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах в Стамбуле

Россия не ждала прорыва от третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Предложения российской делегации были конструктивными и конкретными.

Cтоит позитивно оценивать обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах РФ и Украины.

О российско-украинском конфликте

Гражданские лица удерживаются на Украине фактически как заложники.

Киеву приходится все время просить вооружения у Запада.

Атака беспилотников ВСУ на Сочи и Сириус говорит о продолжении Киевом ударов по гражданским объектам.

Российские военные делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной.

О возможных встречах президента России с главами других государств

Конкретных обсуждений возможной встречи президентов России и США в Китае не было.

Контакт Москвы с Вашингтоном может быть оперативно организован при необходимости.

Разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы.

О конфликте Армении и Азербайджана

Россия всячески поддерживает переговоры Армении и Азербайджана.

Вопрос о Зангезурском коридоре — суверенное дело Армении и Азербайджана.

Россия готова при необходимости содействовать Армении и Азербайджану выйти на мирный договор.

О крушении Ан-24