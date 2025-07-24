Песков об итогах переговоров в Стамбуле, крушении Ан-24 и планах Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал итоги прошедших накануне в Стамбуле переговоров, возможность контактов Москвы с Вашингтоном и конфликт Армении и Азербайджана. Главные высказывания господина Пескова — в подборке “Ъ”.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О переговорах в Стамбуле
- Россия не ждала прорыва от третьего раунда переговоров в Стамбуле.
- Предложения российской делегации были конструктивными и конкретными.
- Cтоит позитивно оценивать обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах РФ и Украины.
О российско-украинском конфликте
- Гражданские лица удерживаются на Украине фактически как заложники.
- Киеву приходится все время просить вооружения у Запада.
- Атака беспилотников ВСУ на Сочи и Сириус говорит о продолжении Киевом ударов по гражданским объектам.
- Российские военные делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной.
О возможных встречах президента России с главами других государств
- Конкретных обсуждений возможной встречи президентов России и США в Китае не было.
- Контакт Москвы с Вашингтоном может быть оперативно организован при необходимости.
- Разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы.
О конфликте Армении и Азербайджана
- Россия всячески поддерживает переговоры Армении и Азербайджана.
- Вопрос о Зангезурском коридоре — суверенное дело Армении и Азербайджана.
- Россия готова при необходимости содействовать Армении и Азербайджану выйти на мирный договор.
О крушении Ан-24
- Президенту РФ Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области.