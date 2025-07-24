Две женщины погибли в Сочи при атаке беспилотников, пострадали 11 человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил данные по последствиям ночного налета беспилотников на Сочи. Число жертв атаки выросло до двух, пострадали 11 человек. Ранее сообщалось об одном погибшем.

По словам чиновника, обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлере. «В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений», — сообщил губернатор.

Также господин Кондратьев подтвердил, что «обломки дрона попали и на территорию нефтебазы». Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин ночью заявлял, что «произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая».

«Четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу», — уточнил глава региона.