Песков: в Кремле не ждали прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной

По итогам очередного раунда переговоров с Украиной в Стамбуле Россия не ожидала существенных изменений ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен»,— прокомментировал господин Песков настроения в Кремле. В подтверждение справедливости такого подхода пресс-секретарь сослался на слова главы российской переговорной делегации Владимира Мединского о диаметрально противоположных подходах к проектам меморандумов.

Дмитрий Песков затронул и тему возможной встречи России и Украины на высшем уровне. По его словам, это может произойти только после «предметной работы», нацеленной на «конкретные результаты». «Они пытаются чуть-чуть повозку поставить вперед лошади»,— описал подход украинской стороны представитель Кремля.

Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле прошел 23 июля. Встреча делегаций продлилась около 40 минут. На ней страны договорились об обмене не только военнопленных, но и гражданских лиц. Украина предложила провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Подробнее о новом шаге к урегулированию российско-украинского конфликта — в материале «Театр одного зрителя».