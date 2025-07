Театр одного зрителя

Вечером в среду, 23 июля, в Стамбуле прошел третий по счету раунд переговоров между делегациями России и Украины. Главным итогом стала новая договоренность об обменах, причем не только военными, но и гражданскими лицами. Кроме того, Москва предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украинская сторона настаивала на скорейшей встрече лидеров двух стран — хотя бы до конца августа. Но глава российской делегации Владимир Мединский предложил не спешить: на такой встрече надо будет не обсуждать соглашение, а уже подписывать его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента Владимир Мединский в составе российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Помощник президента Владимир Мединский в составе российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Утром в среду, 23 июля, у дворца Чираган в Стамбуле стали собираться журналисты из разных стран. Но ждать им, причем под палящим солнцем и в условиях 37-градусной жары, пришлось долго.

В районе полудня российские информагентства сообщили со ссылкой на источники, что российская делегация вылетела в Стамбул. Отправились в Турцию и украинские переговорщики. Правда, они вначале полетели в Анкару, где их принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Андрея Ермака, главы офиса украинского президента Владимира Зеленского, стороны обсудили перспективы оборонного сотрудничества Киева и Анкары, а также скоординировали позиции перед стамбульской встречей. Кроме того, говорили о необходимости четырехстороннего саммита президентов России, Украины, Турции и США — как отметил Андрей Ермак, «для перехода к реальным переговорам о завершении войны». О реакции господина Эрдогана на эту идею не сообщалось.

В итоге российские и украинские переговорщики собрались во дворце Чираган только в районе 19 часов по местному времени (совпадает с московским).

Состав российской делегации, которую возглавил помощник Владимира Путина Владимир Мединский, не изменился с прошлого раза. Украинская немного расширилась, но непринципиально: присоединились два представителя омбудсмена и Генштаба ВСУ. Возглавил делегацию Рустем Умеров — бывший министр обороны, недавно назначенный секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Агентства ТАСС и «РИА Новости» вначале сообщили со ссылкой на источники, что Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят встречу тет-а-тет. Украинские СМИ тотчас же после этого дали свою версию: речь шла о «короткой подготовительной встрече на троих» с участием главы МИД Турции Хакана Фидана.

Встреча двух делегаций началась только в районе 20:30. По традиции ее открыл Хакан Фидан. Выразив надежду на то, что Украина и Россия проведут продуктивные консультации, он добавил, что Турция продолжит выполнять роль посредника. «Дипломатия и диалог более эффективны в достижении мира, чем конфронтация и оружие»,— сказал он. Затем встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Накануне в Киеве анонсировали три ключевые темы переговоров: возвращение пленных, возврат вывезенных в РФ детей и подготовка встречи на уровне лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, делал акцент на планах обсуждения двух меморандумов по урегулированию конфликта, которые стороны передали друг другу в ходе предыдущего раунда в Стамбуле 2 июня.

Напомним, российский документ подразумевает нейтралитет Украины и запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории.

Первый раздел документа содержит «основные параметры окончательного урегулирования». Второй раздел, посвященный условиям прекращения огня, содержит два варианта развития событий. В нем, в частности, одним из условий значатся амнистия Киевом «политзаключенных» и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. Третий раздел устанавливает последовательность шагов и сроки их осуществления.

Украина же, в частности, требует полного прекращения огня до начала обсуждения долгосрочного мирного соглашения.

«Будем настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня»,— написал 23 июля в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

В понедельник, 21 июля, Дмитрий Песков отметил, что два меморандума — российский и украинский — имеют «диаметрально противоположные» положения, поэтому для достижения компромисса «должна быть проделана большая дипломатическая работа». А в среду утром он дал понять журналистам, что лучше обойтись без завышенных ожиданий: «Никто легкой дороги не ожидает. Это будет очень сложный разговор».

«Поработаем, а там видно будет»,— заявил журналистам Владимир Мединский, отвечая в Стамбуле на вопрос о своих ожиданиях от переговоров.

В итоге основные переговоры продолжались около 40 минут. Выйдя к журналистам, Владимир Мединский вначале обратил внимание на то, что все гуманитарные договоренности в рамках второго раунда стамбульских переговоров выполнены. В частности, Москва вернула Киеву более 7 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ и получила небольшое количество своих. Он добавил, что РФ еще раз предложила рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких (на 24 или 48 часов) перемирий — для сбора раненых и убитых.

Предметным итогом встречи стала договоренность о новом обмене пленными числом не менее 1,2 тыс. человек с каждой стороны.

При этом Владимир Мединский подчеркнул, что речь идет в том числе о гражданских лицах: около 30 человек из Курской области остаются в плену на украинской территории.

Кроме того, Москва предложила Украине сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украинская сторона, по словам Владимира Мединского, решила рассмотреть это предложение.

Рустем Умеров, в свою очередь, подтвердил новый гуманитарный обмен, отметив: российская сторона согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодежи. Кроме того, он рассказал, что также обсуждались темы прекращения огня и возможной встречи лидеров. Киев предложил провести ее до конца августа. Владимир Мединский, комментируя эту тему, твердо заявил: на такой потенциальной встрече надо не обсуждать соглашение, а уже подписывать его. А выработка условий соглашения еще явно займет немало времени.

Напомним, что встречи 16 мая и 2 июня также приводили к решениям касательно обмена пленными и телами погибших, в то время как по принципиальным вопросам урегулирования конфликта заметного прогресса не было.

Итоги третьей стамбульской встречи — это, вероятно, максимум, на который можно было рассчитывать. «Зачем они вообще встречаются?» — задалась 23 июля вопросом газета The New York Times. И сама ответила на него: «отчасти дело в президенте Трампе», который «с момента инаугурации в январе комбинировал угрозы и стимулы, пытаясь заставить обе стороны заговорить друг с другом». В результате, по мнению The New York Times, «ни одна из сторон не готова публично отказаться от мирного процесса» из-за боязни навлечь на себя гнев Трампа: «Украина пытается сохранить военную поддержку США и экономические санкции против России. Кремль хочет свести к минимуму любые новые санкции США и удержать Трампа от поставок на Украину еще более смертоносного оружия».

Если рассматривать итоги встречи с этой точки зрения, то свои задачи в среду выполнили обе стороны.

Николай Амелин