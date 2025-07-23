Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле

Делегации России и Украины завершили третий раунд переговоров в Стамбуле, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости». Встреча продлилась около 40 минут. В ближайшее время российская сторона должна сделать заявление для прессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

По данным агентства, Россия и Украина договорились об обменах не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Возглавляющий украинскую делегацию Рустем Умеров опубликовал видео с переговоров с подписью: «Среди главных тем — прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира».

Перед началом переговоров в расширенном составе прошла предварительная встреча глав делегаций России и Украины — помощника российского президента Владимира Мединского и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова. По сообщениям некоторых СМИ, она прошла не в формате тет-а-тет, а с участием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Предыдущие два раунда переговоров — первые прямые контакты России и Украины с весны 2022 года — прошли 16 мая и 2 июня. Стороны договорились об обменнах военопленными и телами военнослужащих, подготовили меморандумы с условиями прекращения огня и передали их друг другу для изучения. Решение о четвертом раунде переговоров будет принято будет приниматься после выполнения новых договоренностей.

Лусине Баласян