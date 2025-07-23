ТАСС: Россия и Украина договорились об обмене гражданских лиц

Во время третьего раунда переговоров делегации России и Украины договорились об обмене не только военнослужащих, но и гражданских лиц, cообщил источник ТАСС. По словам собеседника агентства, «это основной итог» встречи. Переговоры завершилась спустя 40 минут, официальных заявлений стороны пока не делали.

Кремль называл главной темой переговоров в Стамбуле меморандумы с условиями о прекращении огня, а украинская сторона — подготовку к встрече лидеров России и Украины. При этом Москва и Киев сообщали о планах обсудить обмены военнопленными.

Возглавляющий украинскую делегацию Рустем Умеров опубликовал видео с переговоров с подписью: «Среди главных тем — прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира».

По итогу первых двух раундов переговоров, прошедших 16 мая и 2 июня, cтороны договорились о крупнейших с начала боевых действий на Украине обменах военопленными, а также о передаче тел военнослужащих.