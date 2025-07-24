Россиянам в Таиланде посоветовали не приближаться к границе с Камбоджей

Посол Москвы в Бангкоке Евгений Томихин рекомендовал российским туристам не посещать районы Таиланда, граничащие с Камбоджей. Сегодня утром там началось вооруженное столкновение.

Также следует внимательно следить за официальной информацией, которая распространяется в СМИ, сказал глава диппредставительства ТАСС.

По данным Российского союза туриндустрии, туристы из РФ находятся в безопасности. Районы Таиланда, где традиционно отдыхают россияне, расположены далеко от зоны военной конфронтации.

Утром армия Таиланда заявила, что камбоджийские военнослужащие открыли огонь по тайской военной базе в провинции Сурин и запустили ракеты по территории королевства. Таиландское издание Bangkok Post сообщает о четырех погибших жителях в результате ударов. В Минобороны Камбоджи утверждают, что военнослужащие лишь отвечали на атаки со стороны Таиланда. Бангкок позднее ударил истребителями F-16 по объектам на камбоджийской территории.