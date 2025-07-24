РСТ: столкновение на границе Таиланда и Камбоджи не угрожает российским туристам

Районы Таиланда, где традиционно отдыхают российские туристы не затронуты военной конфронтацией страны с Камбоджей. Туристы находятся в безопасности, заявили в Российском союзе туриндустрии.

«Курорты, посещаемые российскими туристами, находятся на значительном расстоянии от зоны напряженности. — цитирует РСТ генерального директора туроператора Satmarket. — Экскурсии в Камбоджу были приостановлены с самого начала инцидента». В остальном туристическая программа, как сообщается, остается без изменений.

Расстояние от популярного у туристов города Паттайи до погранперехода Араньяпратет составляет около 250 километров.

Утром армия Таиланда заявила, что камбоджийские военнослужащие открыли огонь по тайским солдатам. Глава округа Кабчейнг в тайской провинции Сурин Суттирот Чароентханасак заявил Reuters, что Камбоджа открыла артиллерийский огонь по региону. Один из снарядов попал в жилой дом и убил нескольких человек. Таиланд в ответ ударил истребителями F-16 по объектам на камбоджийской территории.