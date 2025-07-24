Таиланд нанес авиаудары по Камбодже и закрыл границу

Утром на границе Таиланда и Камбоджи произошло вооруженное столкновение. Как заявили в армии Таиланда, камбоджийские военные открыли огонь, ранив двух тайских солдат. В свою очередь, представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что военнослужащие лишь предприняли ответные меры в целях самообороны.

Власти Таиланда утверждают, что Камбоджа также применила артиллерию. Глава округа Кабчейнг в провинции Сурин в Таиланде Суттирот Чароентханасак заявил агентству Reuters, что снаряд попал в жилой дом, из-за чего погибли два человека.

Тайская армия подняла в воздух истребители F-16. Один из самолетов открыл огонь по территории Камбоджи и уничтожил военную цель, утверждают в армии Таиланда. Страна закрыла все пункты пропуска на границе с Камбоджей.

Министерство обороны Камбоджи осудило «безрассудную и жестокую военную агрессию со стороны Таиланда», передает Reuters. Там подтвердили, что тайская армия действительно задействовала авиацию.

Бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен призвал граждан сохранять спокойствие. «Мы призываем всех камбоджийцев доверять нашему правительству и Вооруженным силам, которые стоят на передовой... Просим всех... оставаться собранными и продолжать свою повседневную деятельность в обычном режиме»,— написал он в соцсети.