Вот и встретятся два меморандума

Россия и Украина завершают подготовку к третьему раунду переговоров в Стамбуле, который станет их первой встречей после того, как президент Трамп выдвинул ультиматум Москве добиться завершения конфликта до 3 сентября. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, меморандумы сторон, отражающие их подходы к урегулированию, диаметрально противоположны. Тем не менее новая встреча отвечает интересам и Москвы, и Киева, решающим в Стамбуле разные задачи. Продолжение российско-украинских переговоров необходимо и президенту Трампу, подтвердившему настрой на политико-дипломатическое урегулирование на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены российской делегации покидают здание консульства в Стамбуле и отправляются на переговоры с украинской стороной (май 2025 года)

Фото: Dilara Acikgoz / AP Члены российской делегации покидают здание консульства в Стамбуле и отправляются на переговоры с украинской стороной (май 2025 года)

Фото: Dilara Acikgoz / AP

Интрига вокруг точной даты проведения третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле во вторник так и не разрешилась: разные источники называли предполагаемыми датами встречи двух делегаций 23 и 24 июля, не выражая сомнения лишь в том, что переговоры состоятся.

Состав российской делегации не изменился. Ее по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В российскую переговорную команду входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В ходе двух предыдущих раундов, которые прошли в Стамбуле 26 мая и 2 июня, стороны договорились об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу» и возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» — с каждой стороны не менее тысячи человек.

О готовности Москвы и Киева прервать почти двухмесячную паузу в переговорном процессе и провести новую встречу в Стамбуле стало известно в конце прошлой недели.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 18 июля президент Путин подтвердил «принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта». Он также поблагодарил турецкого коллегу «за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке».

По информации агентства Anadolu, президент Эрдоган, в свою очередь, отметил, что готов организовывать дальнейшие встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле.

После разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана президент Зеленский в прошлую субботу сообщил о том, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию на двух предыдущих раундах в ранге министра обороны, предложил России провести в Стамбуле на следующей неделе очередную встречу переговорных групп.

Рустем Умеров лишился поста главы Минобороны 16 июля, когда все правительство премьера Дениса Шмыгаля было отправлено в отставку, но спустя всего два дня он был назначен на должность главы СНБО.

Как пояснил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, президент Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем СНБО, чтобы обеспечить его статусом для дальнейших переговоров с РФ. «Я думаю, ему дали статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы это не был просто человек без должности»,— заявил Роман Костенко, комментируя назначение Рустема Умерова в СНБО.

Задачи украинской делегации сформулировал в своем видеообращении Владимир Зеленский. По его словам, Украина намерена обсудить с Россией обмен пленными, возвращение на родину украинских детей и подготовку встречи лидеров двух стран.

При этом ни один из ключевых вопросов украинского урегулирования, имеющих принципиальное значение для Москвы, господин Зеленский так и не назвал.

Как отмечает журнал Der Spiegel, решение украинской стороны провести переговоры с Россией могло быть согласовано с США в ходе состоявшегося на прошлой неделе визита в Киев спецпосланника президента Трампа Кита Келлога.

Российскую оценку предстоящих переговоров в Стамбуле дал Дмитрий Песков. «Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа»,— подчеркнул он.

Меморандум российской стороны по урегулированию, переданный украинской делегации на переговорах в Стамбуле, подразумевает нейтралитет Украины и запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории.

Первый раздел документа содержит «основные параметры окончательного урегулирования». Второй раздел, посвященный условиям прекращения огня, содержит два варианта развития событий. В нем, в частности, одним из условий значится амнистия Киевом «политзаключенных» и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. Третий раздел устанавливает последовательность шагов и сроки их осуществления.

Как следует из комментариев Дмитрия Пескова, Москва не ждет от предстоящих переговоров никаких прорывов и будет считать прогрессом любые возможные шаги по деэскалации.

«Давайте говорить прямо: тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или о возвращении тел погибших — это уже результативность, поэтому в данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса. Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации»,— пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, на что можно реально рассчитывать в Стамбуле.

Дмитрий Песков также дал понять, что личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, к которой призывает украинский президент, пока не планируется, поскольку еще «предстоит много поработать». При этом Кремль исходит из того, что господин Зеленский по-прежнему не отменил свой запрет на переговоры с президентом Путиным.

В целом российская сторона рассматривает встречу в Стамбуле как возможность сохранения открытым дипломатического окна на фоне угроз президента Трампа ввести с 3 сентября вторичные санкции против партнеров Москвы в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании.

Прогресс на переговорах может создать предпосылки для будущей встречи лидеров США и России. Как заявил Дмитрий Песков, Москва исходит из того, что встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом со временем обязательно состоится. Возможно, она будет необходима для фиксации будущих договоренностей, но время для нее еще не настало. «Мы все уже привыкли к его (Трампа.— “Ъ”) достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию»,— заявил Дмитрий Песков.

В свою очередь, украинская сторона решает принципиально иную задачу: она хочет продемонстрировать, что готова к конструктивному диалогу, но такой диалог невозможен из-за «недоговороспособности» противоположной стороны, из чего Запад должен сделать вывод о необходимости увеличения военной помощи Киеву и усиления политического и экономического давления на Москву.

Наконец, продолжение российско-украинских переговоров необходимо и президенту Трампу, подтвердившему настрой на политико-дипломатическое урегулирование на Украине, несмотря на предъявленный им 14 июля 50-дневный ультиматум России.

Как заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, президент Трамп «продолжает активно работать над тем, чтобы прекратить войну в России и на Украине».

Сергей Строкань