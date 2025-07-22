Кремль призвал не ждать прорывов от переговоров с Украиной

От третьего раунда переговорах России и Украины вряд ли стоит ожидать «прорывов из разряда чудес», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Дату встречи Кремль пока не называет. Украинская сторона сообщала, что переговоры пройдут 23 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах и возвращении тел погибших — это уже результативность»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. На вопрос о сроках урегулирования российско-украинского конфликта он ответил: «Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки, это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на следующей встрече с российской стороной планируется обсудить возвращение пленных и перевезенных на территорию РФ украинских детей, а также подготовку его встречи с Владимиром Путиным. При этом Москва называла главной темой третьего раунда переговоров меморандумы с условиями прекращения огня, которыми делегации обменялись 2 июня.

Лусине Баласян