Умеров останется главой делегации Украины на переговорах с Россией

Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) останется главой делегации на российско-украинских переговорах. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Нынешний министр обороны Денис Шмыгаль на переговоры не поедет, отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров»,— сообщил депутат в Telegram-канале.

Утром в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что третий раунд российско-украинских переговоров состоится в конце текущей недели. До этого в турецкой версии издания Independent появилась информация, что делегации России и Украины планируют встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля. В Кремле не подтвердили информацию, заявив, что проинформируют о третьем раунде российско-украинских переговоров, как только появится понимание по датам. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская делегация будет представлена на переговорах в прежнем составе. Источник в Турции сообщил «Ъ», что Россия и Украина все еще находятся в процессе согласования даты третьего раунда.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, украинский лидер отметил, что переговорную динамику надо увеличивать. Он также призвал организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Источники ТАСС и «Интерфакс» подтвердили, что российская переговорная группа получила предложение от Украины.

Прямые переговоры России и Украины прошли два раза в этом году: 16 мая и 2 июня. Стороны договорились об обменах военнопленными. 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет предложений Украины о дате следующих переговоров. Он говорил, что Россия готова продолжить диалог после 22 июня.

Анастасия Домбицкая