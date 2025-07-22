Песков о третьем раунде переговоров, запрет Киева на встречу с Путиным и чудесах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке встречи с Владимиром Путиным. Также он призвал не рассчитывать на «прорывы из разряда чудес» в предстоящем третьем раунде переговоров в Стамбуле. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об Украине
- В Москве рассчитывают, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет на этой неделе.
- Обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева станет темой переговоров в Стамбуле.
- Россия не рассчитывает на «какие-то прорывы из разряда чудес» в Стамбуле.
- России и Украине нужно много поработать, прежде чем обсуждать перспективы встречи Путина и Зеленского.
- Справедливости ради, Киев по-прежнему не отменил запрет на переговоры с Путиным.
- Тема украинского урегулирования настолько сложная, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел — это уже результат.
- Любые прогнозы по достижению мира на Украине сейчас будут ошибочны .
- Россия намерена обеспечить свои интересы и выполнить те задачи, которые были поставлены с самого начала.
Об Азербайджане
- Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях..
- Вместе с тем разногласия по Украине не должны помешать преодолеть охлаждение в отношениях.
О ядерной угрозе
- Россия видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности, в том числе — ядерную.
- Почвы для проведения саммита «ядерной пятерки» сейчас нет, идет эскалация напряженности.