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Коммерсантъ FM
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Песков о третьем раунде переговоров, запрет Киева на встречу с Путиным и чудесах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке встречи с Владимиром Путиным. Также он призвал не рассчитывать на «прорывы из разряда чудес» в предстоящем третьем раунде переговоров в Стамбуле. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об Украине

  • В Москве рассчитывают, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет на этой неделе.
  • Обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева станет темой переговоров в Стамбуле.
  • Россия не рассчитывает на «какие-то прорывы из разряда чудес» в Стамбуле.
  • России и Украине нужно много поработать, прежде чем обсуждать перспективы встречи Путина и Зеленского.
  • Справедливости ради, Киев по-прежнему не отменил запрет на переговоры с Путиным.
  • Тема украинского урегулирования настолько сложная, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел — это уже результат.
  • Любые прогнозы по достижению мира на Украине сейчас будут ошибочны .
  • Россия намерена обеспечить свои интересы и выполнить те задачи, которые были поставлены с самого начала.

Об Азербайджане

  • Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях..
  • Вместе с тем разногласия по Украине не должны помешать преодолеть охлаждение в отношениях.

О ядерной угрозе

  • Россия видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности, в том числе — ядерную.
  • Почвы для проведения саммита «ядерной пятерки» сейчас нет, идет эскалация напряженности.

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