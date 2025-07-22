В Москве возбудили дело о передаче полицейскими информации Telegram-каналу

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые подозреваются в незаконной передаче информации ограниченного доступа. Сведения впоследствии обнародовались в Telegram.

Дело о превышении должностных полномочий полицейскими (ст. 286 УК РФ) ведет московский главк СКР. В ведомстве сообщили, что в Белгородской области, а также в Краснодарском и Красноярском краях были «выявлены факты незаконной передачи» служебной информации. «Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера "Телеграм"», — заявил СКР.

Сообщается, что в рамках расследования в регионах прошли обыски, также следственные мероприятия провели в Москве. Подробностей об обысках в пресс-релизе СКР не приводится. При этом ранее Telegram-канал Baza сообщил о визите правоохранителей в редакцию и о задержании главного редактора. По данным «Ъ», главред Глеб Трифонов проходит по этому уголовному делу свидетелем. Источник ТАСС также подтверждает, что «обыски в редакции Baza связаны с делом в отношении полицейских, сливавших информацию Telegram-каналу».