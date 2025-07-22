Запрет поиска экстремистских постов позволит не блокировать зарубежные сайты

Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал ситуацию вокруг закона о поиске экстремистских материалов. По словам министра, его принятие позволит пока обойтись без полной блокировки зарубежных платформ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В нашем понимании это позволяет балансировать»,— сказал господин Шадаев на заседании в Госдуме. При этом, подчеркнул он, иностранные сайты не собираются удалять экстремистские материалы, которые содержатся в реестре Минюста.

Обычные граждане не пострадают от принятия закона, заверил министр. Максут Шадаев напомнил, что в списке запрещенных находятся лишь материалы, а не платформы целиком. Кроме того, признание соцсети экстремистской не запрещает россиянам ими пользоваться, наказывать за это не будут, заключил глава Минцифры.

Господина Шадаева пригласили на заседание в Госдуму, чтобы он дал разъяснения по проекту о штрафах за экстремистские запросы. Законопроект внесла группа депутатов в октябре прошлого года. В третьем чтении его приняли 22 июля.

Размер штрафа для граждан составит 3-5 тыс. руб. Также будут штрафовать за распространение рекламы VPN-сервисов: граждан на 50 до 80 тыс. руб., должностных лиц — от 80 до 150 тыс. руб., юрлиц — от 200 до 500 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Найдется все, кроме экстремизма».