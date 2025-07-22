Минцифры: россиян не будут штрафовать за вход в запрещенные соцсети через VPN

Вход в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями, наказываться не будет, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев при рассмотрении Госдумой законопроекта о штрафах за поиск «запрещенных материалов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам министра, пользователь должен знать заранее, что материалы, к которым он ищет доступ, признаны в РФ экстремистскими и запрещены. Российскими судами вынесены решения по 5,5 тыс. таких материалов — «это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи», пояснил министр.

«Если пользователь об этом не знает — о том, что этот материал включен в реестр, — и у него умысла нет, даже если он использует VPN, — он никакому наказанию подвергаться не будет»,— заявил Максут Шадаев. Правоохранительные органы, отметил он, должны доказать наличие умысла.