Найдется все, кроме экстремизма

17 июля Государственная дума планирует рассмотреть во втором чтении поправки, устанавливающие уголовную и административную ответственность за целый ряд нарушений в сфере связи и информации — от организации неконтролируемых VPN-сетей до передачи сим-карт третьим лицам. Наиболее резонансной в них стала новелла о штрафах для граждан за намеренный поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием средств обхода блокировок. Доказывание факта такого поиска может быть проблематичным, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Изначально законопроекты, ужесточающие регулирование российского сегмента интернета, касались других вопросов — деятельности экспедиторов и иностранных должностных лиц, однако ко второму чтению к ним были предложены поправки, устанавливающие целый ряд новых положений Административного и Уголовного кодексов РФ. Речь, в частности, идет о криминализации передачи аккаунтов интернет-ресурсов и предоставления неподконтрольного Роскомнадзору VPN-доступа, признании использования средств обхода блокировок отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, преследовании компаний и граждан за участие в обмене сим-картами и предоставлении их третьим лицам и проч.

Наиболее резонансной оказалась новелла об административной ответственности за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с использованием VPN-сервисов (ст. 13.53 КоАП). В случае принятия законопроекта гражданам будет грозить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Под экстремистскими материалами в документе понимаются те, что включены в соответствующий список Минюста, а также отвечающие этому понятию согласно федеральному закону. Кроме того, в случае принятия поправок будет запрещена реклама «программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен», то есть VPN-сервисов (ч. 18 ст. 14.3 КоАП РФ). Гражданам будет грозить штраф от 50 тыс. до 80 тыс. руб., должностным лицам — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., а юридическим — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Высокопоставленный собеседник, знакомый с ходом разработки проекта, пояснил “Ъ”, что поправками устанавливается ответственность только за умышленный поиск и фактический доступ к заведомо экстремистским материалам, «то есть к таким материалам, которые со всей очевидностью для гражданина включены соответствующим решением суда в опубликованный Минюстом России список экстремистских материалов, о чем он не может не знать». «Само по себе посещение личных страниц граждан, в том числе с “сомнительной репутацией”, данными поправками никак не регламентируется и не ограничивается»,— заверил собеседник “Ъ”.

Впрочем, инициатива уже вызвала вопросы у главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая пришла к выводу, что больше не сможет передавать полиции данные об экстремистских сообществах, поскольку для этого ей необходимо «целенаправленно мониторить такой контент». «И деятельность сотрудников МВД по мониторингу также может быть признана незаконной»,— возмутилась госпожа Мизулина. Она напомнила, что список экстремистских материалов насчитывает 5,5 тыс. позиций — от «жестокого контента с видео убийств мигрантов» до мемов и треков иноагентов, и задалась вопросом, должен ли каждый гражданин с ним ознакомиться: «Как будут устанавливать умысел в поиске таких материалов?» Общественнице заочно ответил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, который допустил, что для силовиков, которые ищут противоправный контент, может быть сделано исключение.

Опасения Екатерины Мизулиной разделяют и эксперты. «Не очень понятно, какого поведения законодатель ожидает от пользователя,— говорит партнер Comply Максим Али.— Сложно представить, что пожилой гражданин знает про реестр Минюста, найдет его и будет перед каждым поисковым запросом проверять в нем искомый материал». По его словам, также не до конца понятно, как будет доказываться получение доступа к запрещенному контенту: «Я щелкнул по запрещенной ссылке, но она заблокирована. Момент обращения будет зафиксирован, но, если страница не прогрузилась, это не должно быть нарушением».

Исходя из конструкции нового административного состава, нужно будет доказать, что конкретный пользователь, во-первых, осуществлял именно поиск, во-вторых — что искомая информация запрещена, в-третьих — что он об этом знал, рассуждает адвокат Андрей Гривцов: «Заведомо знать возможно лишь, если есть доказательства того, что ты знаком с перечнем экстремистских материалов». Впрочем, практика идет по пути последовательного снижения стандартов доказывания, отмечает юрист. «Можно предположить, что на практике будут привлекать к ответственности, если просто на телефоне найдут поисковый запрос в отношении чего-либо экстремистского либо вкладку с открытым материалом»,— считает господин Гривцов.

Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев не исключает, что для обнаружения факта поиска экстремистского контента могут использоваться жалобы, анализ поведения пользователей, мониторинг их запросов через провайдеров, а также данные IT-компаний. По мнению же гендиректора облачного провайдера Nubes Василия Степаненко, поправки задуманы для того, чтобы пользователь понимал, что его поисковые запросы может раскрыть как сам запрещенный ресурс, так и VPN-сервис, который он использовал для обхода блокировок: «И, таким образом, снизить желание их использовать».

Ксения Веретенникова, Олег Сапожков, Филипп Крупанин, Андрей Прах