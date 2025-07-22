Госдума проконтролирует правоприменение штрафов за поиск экстремистских постов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов следить за применением нового закона о штрафах за поиск экстремистских материалов. При необходимости Госдума будет вносить в него изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Здесь правильно было бы нам вместе с профильным комитетом подумать, чтобы на протяжении как минимум года мы сопровождали этот законопроект, возвращались к нему»,— сказал господин Володин на заседании (трансляция велась на сайте «Дума ТВ»).

Госдума сегодня в третьем чтении приняла закон о штрафах за экстремистские запросы. За принятие поправки проголосовали 306 человек, против — 67. Еще 22 депутата воздержались. Размер штрафа для граждан составит 3-5 тыс. руб. Также будут штрафовать за распространение рекламы VPN-сервисов: граждан на 50 до 80 тыс. руб., должностных лиц — от 80 до 150 тыс. руб., юрлиц — от 200 до 500 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Найдется все, кроме экстремизма».